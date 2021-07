A mano armada, cuatro ladrones asaltaron a un estudiante de Policía

Un joven estudiante de la Escuela de Cadetes de Policía fue víctima de la inseguridad en la región, cuando sufrió un robo por parte de un grupo de delincuentes armados, quienes lo amenazaron y le arrebataron todas sus pertenencias. Entre estas había varios documentos de gran valor para el damnificado.



El episodio se registró en la localidad de Los Hornos, más precisamente en inmediaciones de 77 y 134, muy cerca de la terminal de micros de la línea 273. Allí se encontraba el muchacho, quien caminaba por el lugar cerca de las 6 de la mañana. Sin embargo, nada le hacía pensar que estaba por ser abordado por varios maleantes.



De repente, apareció un automóvil marca Peugeot de color gris plateado, el cual se cruzó en su camino y le impidió el paso. Del mismo descendieron cuatro masculinos y se fueron directamente sobre el joven. Uno de ellos le apuntó entonces con un arma de fuego y le exigió que le entregara sus pertenencias.



Al encontrarse completamente solo, la víctima no tuvo más alternativa que acceder a la demanda de los hampones y les dio todo lo que llevaba encima: celular, billetera y otro objetos.

Consultado sobre los objetos que le arrebataron, el damnificado detalló: “El documento, tarjetas de cobro, fotocopias, papeles importantes que tenía para entregar en el curso de policía que estoy haciendo y libros de derecho penal y procesal que no pagué todavía”.



Asimismo, el joven agregó: “Son cosas importantes para mí, todos los papeles de antecedentes que tanto me costó tener, analítico, partida de nacimiento; hasta los zapatos y el maletín negro, absolutamente todo. La denuncia ya está hecha pero no me asegura que mis cosas se van a recuperar”, concluyó.



Cabe mencionar que quienes tengan algún tipo de información deben comunicarse al (221)6919404 a nombre de Erik Yannick Sotelo. En el hecho, tomó intervención la comisaría de la zona y la UFI en turno.

En el centro



Por su parte, durante horas de la tarde de ayer, un albañil también fue asaltado en plena via pública por un delincuente armado. El propio damnificado relató a Trama Urbana: “Eran cerca de las 15:00, cuando se me cruzó un tipo en 58 y 19. Yo me quise defender a golpes, pero entonces sacó un arma”.



Asimismo, la víctima contó que el maleante le quitó todo lo que tenía: billetera, celular y algo de dinero. Consumado el hecho, el hampón huyó a pie con rumbo desconocido, y por el momento se desconoce su paradero. Cabe mencionar que el hombre no sufrió heridas de ningún tipo, a pesar del mal momento vivido.