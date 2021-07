El espacio cultural Casa Abierta sufrió un nuevo asalto

Ya son innumerables las veces que el espacio cultural Casa Abierta ha sufrido robos y fue el blanco de los delincuentes. En la jornada de ayer, el lugar fue víctima de un nuevo episodio de inseguridad, cuando desconocidos ingresaron y produjeron destrozos y se llevaron diversos elementos de valor.



Según trascendió, el hecho tuvo lugar mientras no había nadie en el predio. Los implicados barretearon la entrada, rompieron el vidrio y ganaron el interior. Ya dentro del lugar, y sabiendo que no había nadie, sustrajeron algunos elementos del galpón, donde mayormente hay guardadas herramientas y luego se dieron a la fuga con rumbos desconocido.



No fue hasta horas después que los damnificados encontraron los destrozos y un gran revuelo en el interior. Además, había varias piezas apiladas, como preparadas para llevarse más tarde, tales como relojes, radios antiguas, y varios elementos de exposición.



Cabe mencionar que, a pesar de que los objetos de los que se apoderaron los hampones no implican grandes pérdidas económicas, los daños ocasionados en el edificio suponen un costo que las víctimas no siempre pueden afrontar. A eso hay que añadir que los hechos delictivos se repiten constantemente en el lugar y cada vez les cuesta más poder recuperarse.



Este es el sexto robo que sufren en poco tiempo. De hecho, a principios de este año, desconocidos ya habían ingresado y se habían robado diversos objetos. Asimismo, en 2020 se llevaron un juego de seis sillas y dos mesas de hierro que tenían un alto valor patrimonial, tijeras de podar, una cortadora de césped y otros elementos de jardinería.

Un consultorio en San Carlos



Por otro lado, en la localidad de San Carlos, un número no identificado de delincuentes atacó un consultorio ubicado en la zona de 44 y 152. Según indicaron voceros consultados por Trama Urbana, los maleantes desvalijaron un consultorio médico y se llevaron un ecógrafo Mindray DP 30 VET.



Se trata de un costoso equipo, cuyo valor es demasiado alto para poder ser repuesto, al igual de que resulta de suma importancia para poder llevar a cabo su trabajo. Quienes tengan cualquier tipo de información, pueden comunicarse al 2215675018.



Al momento, si bien se están analizando las cámaras de seguridad de las inmediaciones, no se ha podido identificar a los autores del hecho y los mismos permanecen prófugos. Toma intervención la UFI en turno.