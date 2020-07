Robaron en Lisandro Olmos: se llevaron el caballo de un niño con retraso madurativo

En Lisandro Olmos la delincuencia no da respiro. Sus protagonistas actúan en todo momento, bajo la luz del sol o el manto de las estrellas, días de semana o de descanso. Los encargados de la comisaría Decimoquinta con jurisdicción en la zona no logran frenar la ascendente escalada de inseguridad, y los ilícitos se repiten sin discriminar a nadie.

Durante la madrugada de ayer, sujetos desconocidos ingresaron a robar a un criadero de pollos. Entre otras cosas, se llevaron un caballo perteneciente a un nene de 13 años con retraso madurativo, motivo por el cual las víctimas piden desesperadamente que lo devuelvan.

Fuentes policiales informaron que el delito se materializó en el mencionado lugar ubicado en 208 y 38, hasta donde llegaron los hampones. Se las ingeniaron para ganar el interior y, valiéndose de la oscuridad y del nulo movimiento, recorrieron las instalaciones en total libertad. No tuvieron temor ya que, como se lamentó un vecino: “Por esa área no solo no circulan los móviles de la seccional Decimoquinta, sino tampoco los del Comando de Patrullas La Plata, que se supone que están para eso. Acá la prevención es completamente inexistente. Es tierra de nadie”.

Ruegan su devolución

Los cacos se apoderaron de algunas aves, objetos que consideraron de valor pero se marcharon cuando lograron dar con “Morito”, el equino del sobrino del dueño del criadero.

Según informó la familia del nene: “El caballo es un verdadero amigo para él, un amigo que lo hace feliz”. Explicaron que la relación del menor con el animal “es fundamental para él”, y ante eso le piden encarecidamente a los malhechores que lo devuelvan.

“Que lo regresen llevaría tranquilidad y felicidad a la zona”, admiten los damnificados. Existe la posibilidad de que el caballo se haya soltado por su cuenta, y haya deambulado luego, aunque no lo creen del todo posible ya que nadie lo vio.