Robaron en su casa y terminó colgado de la camioneta de los ladrones

"La Plata se convirtió en parte del Conurbano en materia de inseguridad”, “La Plata es peor que el Conurbano” o “vivir en La Plata es un infierno” son apenas tres frases que fueron lanzando en los últimos años los vecinos de la ciudad más importante de la Provincia de Buenos Aires, y su capital. Se producen robos de todo tipo en cualquier momento del día, pero lo más grave es que la policía, desde la Jefatura Departamental, hace la vista gorda. “Están en connivencia con los ladrones, trabajan juntos liberando zonas”, es otra de las sentencias de los frentistas, que están completamente indignados y cansados de tanta inseguridad.

Los atracos no discriminan de horarios, y se producen tanto de noche como también a plena luz del día, como ocurrió en las últimas horas, más precisamente duramente el mediodía del lunes. Fuentes oficiales le confirmaron a Trama Urbana que una banda integrada por al menos cuatro hampones se acercó hasta una casa emplazada en la zona de la calle 3, entre 34 y 35, en pleno Barrio Norte, uno de los más exclusivos de la región.

Se desconoce si tenían el dato de que adentro no había nadie, pero lo cierto es que lograron ganar el interior sin llamar la atención de nadie y en cuestión de minutos comenzaron a recorrer las habitaciones y a apoderarse de diferentes elementos que consideraron de valor.

Evidentemente, lo que no tenían en cuenta era el regreso del dueño del inmueble, por lo que el plan original terminó saliéndose de control y debieron emplear una salida alternativa.

Al hospital

Los portavoces explicaron que el propietario del domicilio arribó y vio a los intrusos en plena faena, adueñándose de todo lo que se cruzaban. Al ver al hombre, de 34 años, abandonaron dos televisores LED y decidieron huir.

Pero el dueño, lejos de dejarlos escapar, salió tras ellos y luego materializó una peligrosa maniobra que pudo haber terminado de la peor manera. Para que los cacos no se fueran, no tuvo mejor idea que colgarse de una de las puertas de la camioneta Hyundai en la que iban (se estima que también fue sustraída), y si bien consiguió que los malvivientes desistieran de irse en ese vehículo (lo hicieron a pie), él terminó en el piso y con heridas en diferentes partes de su cuerpo.

Poco después, tras un llamado al servicio de emergencias 911, se acercó un patrullero y también una ambulancia, que trasladó a la víctima hasta el hospital Rossi. Allí los médicos de la guardia establecieron que se encontraba fuera de peligro, recibió el alta poco después, y regresó a su hogar.

En cuanto a los delincuentes, hasta el cierre de la presente edición nada se sabía y permanecían en la clandestinidad. Ahora los agentes de la comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona, analizan las diferentes cámaras de seguridad para poder localizarlos y posteriormente capturarlos. Además, investigan si, como se presume, venían de cometer otros robos en la zona, aunque hasta el momento se desconoce.

Lo cierto es que los vecinos volvieron a poner el grito en el cielo por la cantidad de sucesos de esta índole que se producen a diario, sin que los numerarios hagan nada al respecto. “Antes decíamos que hasta que no haya muerto nada iba a cambiar, pero los hubo y todo sigue igual. No se puede caminar por la ciudad, La Plata está como nunca antes la vi. Una desidia en materia de seguridad absoluta y total. Y no creo que sea casual”, dijo un lugareño de Barrio Norte.