Robaron una moto usada para realizar donaciones

En un hecho cobarde, ladrones le robaron en Berisso a una mujer la moto que utilizaba para realizar donaciones y le pidió ayuda a los ciudadanos para poder recuperarla.



Si bien el suceso trascendió ayer, el ilícito tuvo lugar el lunes a la tarde, cuando sujetos desconocidos se adueñaron del rodado, una Honda Wave modelo 2020, que estaba en 26 y 159.



Con el ciclomotor, la víctima, identificada como Nadia, “retiraba y llevaba encargos solidarios”, según ella mismo contó. Y añadió: “Es un trabajo que hacía de corazón, porque entiendo que todos necesitamos darnos una mano”.



Quien pueda brindar cualquier información para dar con los hampones o bien con el rodado podrá hacerlo comunicándose al 221 476-2470. No está de más aclarar que, hasta el cierre de esta edición, las autoridades policiales no tenían siquiera un dato para localizar a los implicados. “Lo peor es que no se trató de un caso aislado, sino que fue uno más de entre tantos. La zona está muy complicada y se ven muy pocos patrulleros, casi ninguno”, sentenció un vecino del área.