Robo de donaciones del Batman Solidario: sospechan de un entregador

Buenas noches gente de bien. Les escribo para informarles una noticia que, justamente por ser gente de bien, no les va a resultar nada agradable”, comenzó diciendo en su descargo el Batman Solidario, quien denunció en la jornada de ayer, y tal como informó en exclusiva este multimedio, el robo de varios televisores que había donado al Hospital de Niños.

“Me enteré por un amigo que tiene un familiar trabajando allí, que faltaban todos las TV que instalamos en la sala 6, la cual no solo fue equipada en cada uno de sus boxes con un LCD de 32”, sino que fueron refaccionadas a nuevo, cambiando griferías, luminarias, pisos, pintura, etc.”, continuó explicando el héroe.

Asimismo, aclaró: “La sala había sido clausurada desde antes de la pandemia debido a una filtración en el techo. Esto lo transforma en algo aún mucho más grave y despreciable. Se robaron elementos comprados por nosotros, con mucho sacrificio”.

Agregó de forma contundente: “Hay que ser verdaderamente muy miserable para robar en este lugar, cuando se sabe realmente a quienes se perjudica”. Luego, afirmó: “No voy a acusar a nadie porque no tengo las pruebas para hacerlo”, pero luego aseveró que “las cámaras no registran ninguna situación sospechosa. Por último quiero decir, a título personal que este hecho es imposible que se haya podido realizar sin la complicidad de miembros del personal del hospital y que se podría haber evitado”.

Cabe mencionar que, si bien no se sabe el número exacto de televisores sustraídos, al momento es seguro que fueron al menos seis. “Seguramente como pasa en la mayoría de estos casos, nunca sabremos quienes fueron los responsables y mucho menos se recuperarán los LCDs”, concluyó resignado.

El antecedente reciente

Hace aproximadamente tres semanas, nuestro propio héroe había sido víctima de la inseguridad, cuando fue asaltado por motochorros el pasado 28 de julio. De acuerdo a lo que publicó en la red social de Facebook el propio Batman, todo tuvo lugar en horas del mediodía en 65 y 11 cuando salía del mencionado centro médico, al que había ido con el fin de buscar “un método eficiente para el uso de las dos computadoras donadas para los nenes allí internados”.

En dicha ocasión terminó por hacer un descargo en su perfil de Facebook, donde paradójicamente firmó el escrito como Bruno Díaz.

En el mismo, además de contar con detalle el atraco, expuso lo siguiente: “Siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo. Alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto ni precio y no lo hice, como un órgano o la vida misma. Tristeza porque sé que no fui el último que va a pasar por esto, y con finales fatales. Impotencia porque ves en tu cara cómo se llevan las cosas materiales que a la gente honesta nos cuesta mucho esfuerzo tener. Miedo a que estas situaciones se nos hagan normales y nos resignemos a eso. Si antes tenía muy en claro lo mucho, mucho que hay por cambiar en mi querido país, con lo que me sucedió lo reafirmo mucho más”.