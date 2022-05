Robo masivo en una calle de La Plata

Aunque parezca mentira, una misma cuadra del Casco Urbano platense sufrió al menos cuatro robos en las últimas horas y todos marcados bajo una misma característica: la impunidad.

En esta oportunidad, sujetos desconocidos se acercaron durante la madrugada del viernes hasta la zona de las calles 18 y 61 y, sin llamar la atención de nadie, se apoderaron de cuatro cubiertas de autos allí estacionados. A un Ford Fiesta le sacaron dos de las ruedas (una de adelante y otra de atrás) y un Chevrolet Cruze también pasó por la furia de los hampones.

Los vecinos, indignados por el nuevo accionar delictivo, refirieron que no es la primera vez que pasa, sino todo lo contrario: indicaron que pocos días atrás ya había ocurrido lo mismo, y tampoco en esa oportunidad la fuerza policial logró dar con los autores.

“Esto podría evitarse si la Policía anda dando vueltas, patrullando. Pero no. No lo hacen, ya sea por inoperancia o porque directamente liberan la zona, pero no pasan y acá hay robos todos los días”, denunció un frentista que reside a escasos metros de estos últimos atracos.

Por estas horas, los agentes de la fuerza intervinientes analizan las cámaras de seguridad, para ver si quedó registrado el incidente.