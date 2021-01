Robo múltiple en City Bell colmó la paciencia de los vecinos

Cuando vamos a la comisaría Décima, no nos atienden o nos dicen que no hay sistema y que volvamos más tarde. En definitiva, no nos toman las denuncias y ya no sabemos qué hacer”. De esta manera, los vecinos de City Bell mostraron su profundo descontento no solo con la conducta y la actitud de la seccional que debería cuidarlos, sino con la escalada de robos que vienen sufriendo ya desde hace un largo tiempo, sin que nadie ponga un freno. A la larga lista de casas y comercios visitados por los delincuentes se le suman los asaltos callejeros, como los que sufrieron en las últimas horas un grupo de amigos, a quienes despojaron de sus bicicletas, celulares, dinero y elementos de valor.



La otrora pacífica y residencial localidad del norte platense, repleta de quintas y espacios verdes, se volvió una verdadera pesadilla para sus habitantes, que ya no respiran más tranquilidad y son asediados por los hampones, que recorren las calles de madrugada, de noche y también de día.



Ahora, las víctimas fueron cuatro jóvenes, quienes se encontraban paseando por el barrio Quimilar. Un grupo de ladrones los interceptó, los amenazó con armas y les exigió la rápida entrega de todo lo que llevaban consigo. El violento episodio se registró en plena tarde, alrededor de las 17, sin que hubiera un solo patrullero o personal de la fuerza recorriendo la zona.



Los implicados terminaron huyendo con los rodados de los damnificados, dinero y otros elementos, y hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos. La madre de uno de los chicos, desesperada, recurrió a las redes sociales y escribió que si a alguien le ofrecen bicicletas de alta gama “a un precio desconfiable” se comunique con la Policía.



A su vez, los lugareños destacaron que no se trató de un episodio aislado sino que “esos que roban están siempre pegados a las vías del tren, del lado del Camino Centenario y a la altura de 461. Cuando ven pasar gente, van y los asaltan”.

Escruches



Mientras perdura la conmoción por la serie de escruches que sufrieron al menos cuatro locales del microcentro de City Bell en las últimas horas -todos hechos aún impunes e informados por este medio-, se conocieron otros tantos sucesos similares.



Ahora, sujetos desconocidos se metieron entre la 1.45 y las 2 de la mañana de ayer en tres casas de la zona de 461 entre 19 y 20, y en otros sectores cercanos al Parque Ecológico. “No se puede vivir así, la situación es cada vez peor. Hay ausencia policial, por acá pasan a todas horas motos y autos sin patente y nadie controla nada”, relató un vecino, y agregó: “Ponemos rejas, cámaras y alarmas, y ya no nos da más la plata”.



Por último, otro destacó: “No nos toman las denuncias poniendo cualquier excusa, y a ellos les sirve porque sin denuncias, el robo no existió y las estadísticas les juegan a su favor”.