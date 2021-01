Encañonaron a un joven durante un asalto en Gonnet

Tal como comenzó a suceder tras el inicio de la pandemia, con la poca circulación vehicular y el crecimiento del uso de las bicis, en las últimas horas se produjeron dos nuevos robos, en el microcentro platense y en Gonnet.



El caso más grave se registró a las 22.10 del miércoles en el Camino Centenario y 489, cuando dos ladrones apuntaron con armas de fuego a un joven y le quitaron su rodado, que utilizaba para trabajar. “Otra vez me robaron, dos pibes enfierrados. Gracias a Dios la puedo contar de vuelta”, comentó la víctima. Los responsables, cometido el atraco, se dieron a la fuga y nada se sabe de ellos.



En tanto, también anteayer pero a plena luz del día -a la una de la tarde- y en las calles 8 entre 49 y 50, un hombre se acercó hasta una bicicleta que estaba atada a un caño, en una de las zonas más transitadas de la ciudad.



El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad municipal, en donde se ve cómo el caco se acercó hasta el vehículo de alta gama -un Venzo Spark rodado 29- y se lo quedó mirando durante varios minutos, tratando de pasar desapercibido. Entonces extrajo de la mochila que llevaba una herramienta de mano, con la cual rompió el candado sin llamar la atención de los transeúntes y escapó.



“Lo hizo tan natural y rápido que parecía que la bici era suya”, se lamentó la damnificada, y agregó: “Cuando fui a hacer la denuncia tardaron 50 minutos en atenderme porque estaba toda la comisaría tramitando la liberación de un detenido. El que me atendió no quería (y no lo hizo) poner en la denuncia que se trató de un robo, ni tampoco puso que me rompieron el candado”.