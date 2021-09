Robo y destrozos en un club de barrio

Un número no identificado de delincuentes llevó a cabo un acto vandálico en un club de barrio ubicado en La Loma, de donde no solo se llevaron diversos objetos de valor sino que además provocaron varios destrozos.

El hecho tuvo lugar en la zona de 19 y 41, y el blanco de los maleantes fue el Centro de Fomento Social, Cultural y Deportivo Estrella La Loma. Según trascendió, los autores del hecho provocaron serios destrozos en varios lugares de las instalaciones del club.

Las instituciones barriales parecen haberse vuelto el objetivo predilecto de los malvivientes y lo más grave de la situación fue que todo ocurrió en pleno mediodía, más precisamente entre las 11 y las 13, cuando incluso había gente en el lugar.

Lo primero que llamó la atención de un docente que estaba dictando clases, al igual que a sus alumnas, fue la presencia de un individuo extraño en la entrada del lugar. Según se informó, el sujeto estaba vestido con un overol similar al que usan los obreros de construcción, que se encontraba deambulando por allí.

Al ser indagado por la profesora, este le dijo que había ido a hacer unas ­reparaciones, pero la mujer enseguida sospechó y le pidió que se fuera, ya que no estaba al tanto de ningún tipo de trabajo de ­mantenimiento en el edificio. El hombre no dijo nada más, se subió a una moto y se fue, pero la situación no iba a terminar aún.

Es que cuando fueron a revisar, se encontraron con que la puerta de la Secretaría había sido forzada y que uno de los armarios donde había documentación y dinero en efectivo había sido saqueado, además de que todo estaba revuelto.

Por su parte, en otras zonas de las instalaciones encontraron candados rotos y puertas con varios daños, por lo que descubrieron que también se habían robado dos micrófonos y dos equipos de música que los profesores usan para dar clases.

Si bien se realizó la correspondiente denuncia, lo cierto es que al momento no hay detenidos ni pistas sobre el o los implicados. Ahora, resta a los investigadores determinar si el sujeto que dijo que fue a hacer arreglos está involucrado en el hecho o si nada tuvo que ver con el robo. Al momento, no hay pistas para esclarecer el robo.