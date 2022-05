Romero: un hombre fue encontrado muerto en el interior de su casa

Un confuso episodio generó conmoción en la localidad platense de Melchor Romero, donde un hombre de 60 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda. De acuerdo a las primeras estimaciones, se cree que la víctima habría fallecido en el marco de un robo en el que desconocidos se llevaron una camioneta que le pertenecía.

El estremecedor hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en la zona de la calle 172 entre 519 bis y 520, lugar en el cual apareció el cadáver del damnificado. Pronto se montó un gran operativo policial para intentar esclarecer la situación y una de las versiones indica que murió momentos después de ser interceptado por delincuentes que intentaron a asaltarlo.

De acuerdo a lo señalado a diario Hoy por un vecino que vive en las inmediaciones, el hombre había salido de su domicilio para hacer unos mandados cuando fue sorprendido en la puerta de la finca por unos ladrones que quisieron robarle. A su vez, el testigo añadió que “se llegó a meter a la casa, y cuando fue a llamar a la Policía le agarró un infarto”.

Luego los malvivientes se dieron a la fuga con la camioneta marca Ford Eco Sport de la víctima, identificada luego como Alberto Omar Baldini, y con su teléfono celular. Con la llegada de los uniformados comenzó una pesquisa para poder confirmar lo sucedido y se realizaron las primeras tareas de rigor por parte del personal de la Policía Científica. En este sentido, recabaron los primeros datos para corroborar las versiones.

Según lo que se pudo saber, el hombre tenía la costumbre de todas las mañanas sacar el vehículo y dejarlo en marcha en la puerta de la casa, promediando las 04.30 y 05:00, para luego comenzar a realizar el reparto de diarios, ya que era el dueño de un puesto.

Buscan a los sospechosos

Con la información recolectada por los oficiales durante el procedimiento, comenzaron a armar el cuadro de la situación. Asimismo, realizaron las pericias en el interior del domicilio, donde no se encontraron con ninguno de los accesos forzados, como así tampoco indicios que revelen que los malvivientes hayan desordenado ninguna de las habitaciones.

Por su parte, el cuerpo de la víctima no presentaba signos de violencia. De igual manera, se solicitó la realización de la operación de autopsia para poder determinar las causas de su deceso, pero hasta que no estén los resultados finales no se descarta ninguna hipótesis al respecto.

Por lo pronto se espera el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar sumar más pruebas a la causa y para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos que huyeron en la camioneta de Baldini. Hasta el cierre de esta edición, los ladrones continuaban prófugos de la Justicia.