Se conocieron detalles del robo en Tolosa donde una mujer perdió a su bebé

Luego de que este multimedio informara de manera exclusiva sobre un terrible y lamentable robo ocurrido en la localidad de Tolosa, en donde una de las empleadas perdió el embarazo a raíz del brutal asalto; ahora la propietaria del salón de belleza atacado dio detalles de lo sucedido y se lamentó por lo ocurrido.

“Hoy (por el viernes) vivimos una situación desagradable que no se la deseo a nadie. El chico que nos trae el agua fue a llevarnos unos bidones, y en ese momento entraron justamente dos malandros con pistolas, o sea armados, y empezamos una situación desagradable”, comenzó relatando la dueña del lugar.

“Nos robaron todos materiales, no nos golpearon y no nos hicieron nada, solamente nos tiraron al piso y nos encerraron en una habitación”, siguió detallando la mujer; y fue allí cuando comenzó a hablar sobre lo ocurrido a una de sus empleadas: “No sabíamos que Marina estaba embarazada, y por el susto tuvo un derrame y perdió a su bebé”.

Asimismo, se mostró asustada por el mal momento vivido: “Ahora no sé si cerrar. ¿Y si la próxima es peor?”, dijo y afirmó: “Los tipos entraron sin capucha, me quitaron el barbijo y se lo puso uno de ellos. Al sodero le dieron con la pistola en la cabeza. Hubo una pérdida de un bebé que es lo que más me duele ahora”.

Cabe mencionar que la dueña del salón de belleza remarcó:“La ambulancia para Marina nunca llegó, la tuvo que llevar mi papá”; y aseveró que “los policías solo fueron a tomar datos”, dando a entender que nunca se presentaron los peritos. “¿Desde las 12 hasta las 20 cuántas horas son?”, completó molesta.

Además, en lo que respecta a los autores del hecho, los mismos continúan prófugos de la Justicia y al cierre de esta edición nada se sabía sobre ellos. “Perdí tiempo llamando a la Policía y a la ambulancia, o sea, ¿para qué están?”, concluyó indignada la mujer.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, todo ocurrió pasadas las 11:30 del viernes, cuando dos delincuentes se metieron en el centro de estética Brooke Nails, ubicado en 13 entre 528 y 529. Hasta allí llegaron los maleantes a plena luz del día, ganaron el interior aprovechando que el repartidor de agua estaba llegando y, arma en mano, amenazaron a los presentes.