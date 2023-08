Se multiplican las quejas de los platenses por acoso y amenazas de trapitos en pleno centro

En las últimas semanas, los frentistas de calle 50 entre 8 y 11 de La Plata volvieron a ponerse en alerta debido a la presencia de los llamados trapitos, quienes tienen en jaque a la zona no solo por el nivel de agresividad verbal sino también por acoso callejero.

“Estaba volviendo de la facultad, pasadas las ocho la noche, y un flaco me siguió durante una cuadra. Él estaba en la vereda de enfrente, pero cuando me vio, sobre 9 y 50, cruzó la vereda y empezó a hacer ruidos raros hasta que lo sentí a menos de un metro detrás de mí. Me di cuenta de que me estaba siguiendo y me dio terror darme la vuelta, porque si lo miraba solamente me podía hacer cualquier cosa”, comentó una joven.

Esta además agregó que vio un negocio en el cual había dos hombres, por lo cual se acercó hacia ese lugar lo más rápido posible. El malviviente, al ver el accionar de la chica, cruzó nuevamente la calle hacia la otra vereda. “Esa zona tiene poca iluminación, la calle está bastante oscura a pesar de que pago un dinero importante por el alquiler”, agregó la damnificada.

A las patadas y puntazos

Por su parte, un hombre de 60 años contó que está cansado de los trapitos que le piden plata cuando pasa por allí y que uno de ellos, tras la negativa, se puso agresivo y pateó el auto a la vez que lo insultaba. “Parecía drogado”, contó el damnificado.

No es la primera vez que los transeúntes y frentistas sufren la presencia de los trapitos. En lo que va del año, estos no solo atacan a los habitantes de la zona o a quienes pasan por allí, sino que muchas veces se agarran a golpes entre ellos. En enero de 2023, un grupo de limpiavidrios protagonizaron una batalla campal en las inmediaciones del Pasaje 8 bis, ubicado en calle 50 entre 8 y 9.

Hechos similares ocurrieron con los “cuidacoches” en calle 50 entre 4 y 5, quienes atacaron a un joven mientras este almorzaba en un restobar. Cuando el mozo quiso intervenir en la situación, el malviviente lo agredió con un cuchillo, pero logró esquivar los puntazos.

En marzo último, la Policía Bonaerense detuvo a cinco trapitos en diversos puntos del centro de La Plata por los delitos de coacción y tentativa de extorsión. En la esquina de 50 y 4, los sujetos amenazaron a una mujer para que les entregara el dinero por permitirle estacionar su vehículo.