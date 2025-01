Se pelearon por una mayonesa y lo prendió fuego

Una insólita pelea entre hermanos por un sachet de mayonesa terminó con uno ellos protagonistas internado con más del 15% de su cuerpo quemado, informaron en las últimas horas fuentes policiales y judiciales.

Los voceros añadieron que la gresca tuvo lugar en la ciudad santafesina de San José del Rincón, cuando un llamado al 911 alertó a los policías por una discusión entre los familiares que culminó con uno de ellos con su cuerpo quemado. Al arribar los agentes hasta la vivienda, hallaron al hombre sentado y quejándose de dolor. Allí relató que su hermano le arrojó un líquido inflamable y lo prendió fuego.

“Todo empezó porque tiré un sachet de mayonesa en la basura y él quería que pusiera una bolsa en el tacho", explicó la víctima, quien detalló que eso generó el enojo de la otra parte, por lo que le tiró líquido y le prendió un fósforo en el cuerpo.

"No tuve tiempo de reaccionar. Sentí cómo me ardía todo el cuerpo. Salí corriendo buscando ayuda porque el dolor era insoportable. Unos chicos que andaban en caballo llamaron a la policía y de ahí me llevaron al dispensario", dijo en diálogo al medio Aire.

Quedó internado en el Samco donde recibió las primeras atenciones y luego fue derivado al Hospital José María Cullen con lesiones en el brazo derecho, la pierna izquierda y el abdomen.

Pese a la brutal agresión, el damnificado detalló que su hermano padece problemas: "Hace seis meses murió nuestra mamá. Quedó afectado, como traumatizado por eso. Está atravesando un mal momento".