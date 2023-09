Se produjo un accidente de tránsito entre una camioneta y una ambulancia

El personal policial se hace presente en 44 y 155 por un accidente de tránsito. Al llegar ven una ambulancia privada que colisionó contra una camioneta Ford Ranger. La ambulancia se encontraba realizando el traslado de un menor de edad desde Azul hasta el Hospital de Niños de La Plata, el cuál se encontraba acompañado por su madre, junto con una doctora y el chofer de la ambulancia.

Producto del choque arriba del ambulancia del SAME, la cuál no tiene constata de lesionados, la misma continúa con el traslado del menor hacia el Hospital de Niños. Tras llegar al hospital, la mamá del menor presentó algunas dolencias pero no necesitó asistencia médica y permaneció en el Hospital junto a su hijo para la internación ya programada.