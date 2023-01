Se quebró Máximo Thomsen y dijo: “Nunca tuve la intención de matar”

Cuando están a punto de cumplirse los tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa, se quebró Máximo Thomsen en la undécima jornada del juicio en el que se investiga el crimen. Después de escuchar las palabras de su madre, el rugbier, que es uno de los mayores apuntados por el ataque a golpes, pidió hablar sobre lo sucedido y se defendió durante alrededor de 50 minutos.

Anteriormente dio su testimonio Rosalía Zárate, mamá de Thomsen, quien afirmó que padece cáncer y aseguró que desde que su hijo está preso no hace otra cosa que ir a verlo y asistir al médico por su enfermedad. En ese preciso instante, el joven se largó a llorar y solicitó declarar para brindar su punto de vista sobre lo que ocurrió en aquella fatídica noche.

Antes de arrancar con su relato, pidió disculpas y expresó: “Escuché varias cosas sobre mí varios años. No reconocía por qué generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención”. Posteriormente, manifestó: “Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó eso día”, por lo que de inmediato comenzó a dar su versión de los hechos.

En medio de un ataque de llanto, el rugbier aseguró: “En la vida tuve la intención de matar a alguien”, aunque confirmó que “pegué dos o tres patadas”. De la misma forma, afirmó que después de la pelea “fui a comer porque voy siempre”, con relación al momento en el que acudió a un local de comidas rápidas junto a Lucas Pertossi cuando Báez Sosa ya había fallecido.

En reiteradas oportunidades en su narración repitió que tanto él como sus amigos estaban borrachos, como una especie de justificativo y dijo: “Estábamos medios mamados, fuimos a comprar las entradas a Le Brique. Fuimos a la previa, llevamos más alcohol y después tipo 4 fuimos al boliche”.

Sobre el inicio de la pelea, advirtió que una vez fuera de la discoteca “veo que uno de mis amigos se metía en una ronda de gente desconocida, entonces salí corriendo atrás de él porque me di cuenta que se iban a pelear. Apenas me metí me dieron una piña en la cara primero y reaccioné tirando patadas”.

Asimismo, aseveró que se enteró de la muerte de Fernando al día siguiente cuando se lo informaron los policías: “Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar, mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía”, declaró.

Por último, Thomsen reconoció la ropa que usó ese día al igual que las zapatillas con sangre que fueron peritadas y que lo colocan como la persona que le dio la patada en la cabeza a Báez Sosa, dejando una marca en su rostro.

“Quiero que se hagan cargo”, declaró Guarino

Durante la mañana de ayer, durante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, le tocó el turno de declarar a Juan Pedro Guarino, amigo de los rugbiers acusados y quien había salido con ellos en que aquella noche del 18 de enero del 2020, aunque tiempo después fue sobreseído por la Justicia.

En ese marco, Guarino aseguró que no vio los golpes que le pegaron a la víctima, aunque sí reconoció que Máximo Thomsen estaba al lado “de un chico” quien resultó Báez Sosa, pero aclaró que recién se enteró al día siguiente.

Al respecto, el joven manifestó: “Sentí hasta vergüenza, me da mucho dolor”. Reveló que en un momento divisó a Thomsen y Matías Benicelli peleando con otro joven dentro del boliche y allí fueron sacados por la seguridad. “Me imaginé que se estaban peleando de vuelta, y ya cansado, me fui. Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien”, añadió.

Mientras tanto que, tras salir de la audiencia, Guarino les pidió perdón a los padres de Fernando: “Quiero darle mis condolencias a la familia. Nunca pude hacerlo. Fue por respeto. Quería que vieran que no estaba en la causa, que era sincero, todos los días desde que pasó me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”.

Por último, sobre sus amigos sentenció: “Quiero que se hagan cargo de lo que hicieron”.