Se roban una moto de una casa de Villa Elvira

En horas de la mañana de ayer, un solitario delincuente cometió un audaz robo en una vivienda de la localidad de Villa Elvira, después de llevarse una motocicleta que estaba estacionada en el patio delantero de una propiedad ubicada en la zona de 6 y 96.

Que hubiera luz del Sol no fue un impedimento para el caco, que se tomó todo su tiempo para poner en contacto la motocicleta y luego llevársela a tiro como si no pasara nada. Si bien la víctima vio lo que pasó por las cámaras de seguridad horas más tarde, al momento no hay pistas del sospechoso.

En la filmación se lo ve llegar tranquilamente e ir directo al rodado, para luego apoderarse del mismo en tan solo dos minutos por reloj. Las imágenes fueron difundidas por el propio damnificado, aunque al cierre de esta edición no había podido dar con el autor del hecho ni localizar el vehículo.