“Siempre mío”: la carta que compromete a la docente acusada de acoso

La denuncia contra la docente por acosar a sus alumnos sumó un nuevo capítulo y ahora se dio a conocer una carta que la maestra de 33 años le habría escrito a uno de sus estudiantes de la Escuela n° 58. Cabe recordar que ella había declarado otra cosa ante los medios de comunicación horas antes.

“Qué suerte tengo de tenerte siempre. Ojalá siempre sea así, sabés que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número 1 para mí", comienza la carta dirigida a J., un menor de 12 años al que la mujer le enseñaba Ciencias Sociales.

Precisamente, la carta que contradice la versión que la propia maestra dio días atrás al romper el silencio sobre lo ocurrido, ya que puede leerse un “te amo” y un “siempre mío” a su alumno y, finalmente, lo amenaza: “Si me llegás a cambiar una vez más, te voy a matar”.

Ahora, el escrito forma parte del expediente que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18, a cargo del fiscal Hugo Tessón, y bajo el seguimiento del Juzgado de Garantías N°2, comandado por Eduardo Silva Pelosi.

Esta nueva evidencia podría ser clave en la investigación y trascendió que la misma fue aportada por los padres del menor y no sería la única que la docente les habría escrito a sus alumnos. De hecho, una madre aseguró que su hija tenía otra guardada en su mochila, que ya habría sido incorporada en la investigación.

En compañía de su abogado, Álvaro Núñez, la maestra de la escuela N° 58 de nuestra ciudad pretendió intentar esclarecer su situación, negó estar vinculada a los hechos y se justificó diciendo: “Había un exceso de confianza con los chicos”.

La versión de la profesora

Como bien informó Diario Hoy, la docente contó que “los nenes me tenían agendada como mami, me decían mamá. Me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”.

En la misma línea, afirmó que “jamás” besó a un chico, mientras que el letrado indicó “las fotos que estuvieron circulando son fotos que ella subió a su perfil de Instagram y los nenes se las compartieron entre ellos, ella nunca les mandó fotos”.

A su vez, Núñez subrayó “Ella nunca tuvo un inconveniente en los lugares donde trabajó. En este curso en particular, se vinculó con los chicos de una forma con más afecto que la convencional, hablando por intermedio de Instagram o WhatsApp”.

La foto del tatuaje

Sobre el vínculo con los padres de los alumnos involucrados, la mujer sostuvo: “Los papás jamás se acercaron. Ellos habían dicho en un momento que querían hablar conmigo. Nunca tuve una conversación con nadie más allá de las reuniones de padres que se hacen anuales”.

Finalmente, la acusada mencionó: “No quería ser una docente más, me involucré mucho y quizás no es hoy lo que se acostumbra a hacer, pero están tergiversando un montón de cuestiones”. En la misma línea, su abogado confía en que “va a salir totalmente absuelta”.

En tanto, el abogado se refirió a la foto que ella supuestamente le envió a sus alumnos y relató que es una imagen que “se mandan entre los chicos. Esa foto, la del tatuaje, que se hizo una captura de pantalla, se hizo una ampliación y se envió el tatuaje. Parece que les estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos cuando en realidad son los alumnos que mandaban una foto que tiene ella en su panza y se la estaban enviando entre ellos”.