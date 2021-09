Siguen los robos en Los Hornos y el mismo patrón: la impunidad

Nuevamente Los Hornos volvió a ser noticia en las últimas horas debido a una serie de robos que, hasta el cierre de esta edición, se mantenían en la clandestinidad, informaron ayer fuentes policiales.

Por un lado, dos motochorros atacaron en calles 57 y 132 a un joven, durante la noche del sábado. De acuerdo a los familiares de la víctima, esta fue abordada alrededor de las 20 por los hampones, al menos uno de ellos armado. Bajo amenazas, le quitaron sus pertenencias y, con el botín asegurado, se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que se sepa nada de ellos. “Uno tenía cerca de 40 años y el otro era más chico”, relató un allegado al damnificado.

A pocas cuadras de allí sucedió un hecho similar, aunque finalmente los ladrones no pudieron alzarse con nada de valor. “Mi hijo salió a las cinco de la madrugada y lo interceptaron dos motos, una a cada lado suyo. Logró zafar porque se subió rápidamente a la vereda y terminó reventando una cubierta. Gracias a Dios no le pasó nada, pero esto no puede seguir así. La Policía no vigila a la noche. De hecho, el anfiteatro es un nido de ratas”, se lamentó la madre del perjudicado.

Por una situación traumática pasó también una comerciante de Los Hornos: “A nosotros también nos robaron y nos pegaron, y eso que estamos a dos cuadras de la comisaría (la Tercera, con jurisdicción en la zona). Los oficiales jamás vinieron”.

El mencionado barrio es sin dudas uno de los más castigados por los atracos. Por eso, sus habitantes y comerciantes se reúnen todos los jueves para exigir medidas de seguridad.