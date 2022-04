Temor por un exhibicionista en un colegio platense

Los padres de niños que asisten a un colegio platense se encuentran alarmados debido a la presencia de un exhibicionista, que no solo muestra sus partes íntimas sino que manosea a los menores y hasta se habría masturbado en público.

Los progenitores de las víctimas indicaron que el implicado continúa libre pese a las denuncias y aseguraron que vive a pocos metros de la Escuela Primaria nº 71 de 140 entre 49 y 50, en el barrio de San Carlos.

Según contaron, el depravado se acerca a la institución educativa tanto a la entrada como a la salida de la jornada escolar, aprovechando que hay un gran movimiento de gente.

Los voceros consultados aseguraron que el sujeto ya lleva unos dos años comportándose de tal manera, y relataron que “muestra sus partes íntimas pero también manosea e insulta a las personas en los alrededores del establecimiento”.

Para evitar que la situación, grave de por sí, pase a mayores, en las últimas horas se llevó a cabo una manifestación en la vivienda del sospechoso, para exigir respuestas y el accionar activo de las autoridades policiales.

Sin embargo, los agentes de la Fuerza señalaron que ellos no pueden hacer nada, lo que generó un profundo fastidio entre los padres. “Pedimos que se lo lleven, pero la Policía dice que no puede porque él está dentro de su casa”, dijo un progenitor, y otro expuso que no pueden saber si este sujeto “mete a algún pibe” en su vivienda.

Sí declararon que se les acerca a los chicos y les habla, pero desconocen qué es lo que les dice.

Por último, indicaron que, al vivir cerca de una parada de micros, el hombre acosa a las mujeres que están solas aguardando la llegada del colectivo.