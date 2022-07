“Tiraron a matar a la nena”

"Tiraron directamente a la nena, se la quisieron llevar”, relató, conmocionada, Carolina, la abuela de Pía Abril Larrea, la niña de dos años asesinada de un tiro en el ojo en Ensenada.

Para la mujer, los hombres implicados en el suceso fueron directamente a matar a la menor, quien fue trasladada en gravísimo estado hasta el hospital Cestino, donde falleció en la guardia. Su cuerpo será sometido a la correspondiente operación de autopsia para después ser entregado a sus familiares.

Carolina añadió: “Nos atacaron porque no querían devolvernos la plata que ya habíamos pagado ($1.820.000, sobre un total de dos millones) ni darnos la casa”. La mujer tenía los $180.000 restantes en la cartera en la tarde del martes, cuando fue a abonar, y entonces se desató la trágica pelea.

“Habíamos quedado en vernos en la casa a las 19.30, porque además me dijeron que había una falla en la corriente eléctrica y tenían que explicarme eso. Cuando llegué, me encontré con toda esta gente dentro, en estado de ebriedad”, explicó, haciendo referencia a que en la propiedad había tres hombres y una mujer.

Vainas servidas calibre nueve milímetros

Siempre según las declaraciones de Carolina: “Uno de estos sujetos nos amenazaba con que era narcotraficante de San Martín y tenía gente en todos lados. Dijeron que no nos iban a dar la plata y que nos fuéramos o nos cagaban a tiros”.

Relató que las personas que los atacaron a balazos en la propiedad de 50 y 123 eran seis, a bordo de dos motos y un auto, y entre ellos estaban los que habían formado parte de la discusión anterior.

Carolina insistió en que el hecho no fue al voleo ni se trató de una bala que dio "de rebote”. Aseveró: “No fue casualidad. Calculo que querían sacarme los 180.000 pesos que me quedaban en la cartera para terminar el pago. Comenzaron a tirotear la casa. Una de las nenas salió para subirse a un auto y le dieron el tiro en la cabeza”. En ese sentido, se explicó que los autores materiales del hecho llegaron hasta una antepuerta e iniciaron la balacera desde allí.

En la escena, los peritos de la Policía Científica incautaron 13 vainas servidas calibre 9 milímetros. Ahora, los detectives analizan si los asesinos se dedicaban a buscar casas abandonadas, para después ocuparlas y comercializarlas, como se sospecha.

Por lo pronto, el gestor de 57 años que fue detenido bajo el delito de “homicidio agravado” cuenta con antecedentes por delitos de “estafas” y “amenazas calificadas”. Sin embargo, no habría sido quien efectuó el disparo mortal. Sí se detalló que residía en la vivienda en cuestión desde la pandemia y habría intentado vender la casa varias veces, aunque no sería el dueño.

Por último, Carolina sentenció que no tuvo problemas previos con los involucrados, a quienes dijo no conocer: “Solamente me vendieron la casa”.

El Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, junto a la Unidad Funcional de Instrucción número 3 en turno, continúan con la pesquisa para dar con el resto de los responsables de la matanza.