Trepó hasta un primer piso, mordió a su exnovia y la tiró por las escaleras

Una mujer vive una verdadera pesadilla en Ensenada luego de haber roto la relación con su ahora exnovio, quien la amenaza, la hostiga y en las últimas horas llegó a lastimarla en el marco de un salvaje hecho de violencia de género.

El mismo tuvo lugar durante la madrugada del miércoles en la casa de la víctima, cuando ella descansaba en su habitación del primer piso. El sujeto trepó un tapial, se paró sobre un aire acondicionado y llegó hasta la ventana del cuarto, la que abrió para meterse. “Sentí el golpe en el vidrio y ya no pude hacer nada”, contó la damnificada, de nombre Guillermina.

Fuera de sí, él la increpó, la insultó y prendió fuego parte de las cosas de la joven que estaban en el dormitorio. “Me retuvo en la cama y, cuando quise gritar, me mordió el pómulo y me pegó trompadas en la cabeza. Buscaba desesperado mi celular y me tapó la boca. No podía respirar y empecé a sentirme muy mal. Le pedí que me deje ir a buscar agua, llegué a la escalera y me terminó de empujar, para regresar al cuarto a buscar mi teléfono”, narró la perjudicada, quien mantuvo una relación de cuatro meses con el implicado.

Los gritos de la mujer alertaron a su pequeño sobrino y a su hermana, a la vez que una vecina llamó al 911. Para cuando llegó la Policía, él se había ido.

Guillermina fue a la Justicia por segunda vez y obtuvo un botón antipánico y una restricción perimetral. Ya lo había denunciado el 24 de enero y estuvo unas horas preso, aunque lo soltaron sin corroborar un dato clave: ya lo había denunciado en 2010 la madre de sus dos hijos por violencia de género, motivo por el cual no puede ver a los nenes. A su vez, acumula otras diez exposiciones de seis parejas anteriores.

Como rompió la perimetral impuesta el miércoles, debería estar preso, pero hasta el cierre de esta edición nada se sabía de él, solo que vive en Los Hornos.