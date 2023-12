Tristeza: Robaron e incendiaron el Club Alumni

Un noticia que entristece al fútbol platense, a Los Hornos y a la región. Delincuentes robaron e incendiaron el Club Alumni y provocaron grandes daños.

Sucedió durante esta madrugada en la institución ubicada en la zona de 70 y 148. Tal como infomaron, los ladrones ingresaron a robar y no conformes con eso, prendieron fuego el lugar generando destrozos.

Tras lo ocurrido, el club emitió un comunicado en el que expresaron: ¿Por que? No lo sabemos, no lo entendemos... nos atacaron en el lugar donde más contención le damos a los nenes. No puede haber tanta maldad... por que esta vez no alcanzo con robar, fueron por más”.