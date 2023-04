Un exhibicionista se masturbó frente a una mujer en El Mondongo

Los vecinos del barrio El Mondongo no tienen paz ya que viven aterrorizados por los recurrentes robos que sufren a diario y por la presencia de dealers y hasta de la zona roja. Sin embargo, en las últimas horas sumaron un nuevo y grave inconveniente, ya que una lugareña relató que hay un exhibicionista suelto, quien ayer a la mañana le mostró los genitales y se masturbó delante de ella, en plena vía pública.

La víctima relató a través de las redes sociales que todo ocurrió en las calles 67 entre 2 y 3, pocos minutos antes de las 6, cuando se preparaba para ir a trabajar. De la nada, apareció un sujeto, quien pronto se tomó sus partes íntimas y, no conforme, empezó a hostigarla.

“Hace unos minutos (a las 5.:40), un hombre se puso a masturbarse delante mío”, contó, indignada, para agregar: “Fue afuera de mi casa y en el horario en que salgo para ir al trabajo todos los días”.

Sin poder creerlo, tomó el coraje suficiente para decidir obtener un registro fotográfico y visibilizar el rostro, pero no llegó a concretar el plan. En ese sentido, señaló que el individuo “no me dejaba avanzar. Cuando quiere sacarle una foto o filmarlo, salió corriendo”.

Por último, expuso la problemática que se vive en la zona, que está asediada por los motochorros: “Más allá de los robos y la inseguridad, pasa esto. Es para indignarse”.

No está de más aclarar que, al menos hasta el cierre de esta edición, la mujer no había radicado la denuncia, por lo que por el momento no hay investigación alguna, ni siquiera de oficio.