Un streamer argentino sufrió un robo y quedó filmado

Un streamer argentino sufrió un robo mientras transmitia por Twitch en su auto. El delito filmado.

Sucedió este sábado por la noche en CABA, en Belgrano al 2900, barrio porteño de Balvanera. Allí, Bruno Kruszyn, más conocido como Brunenger, se encontraba estacionado y trabajando para una aplicación de servicio de movilidad, algo que comunmente hace. Mientras hablaba con los usuarios que se habian unido a su transmisión, un ladrón aprovechó para robarle.

El delincuente constató que nadie se encontraba cerca, sorprendió a Kruszyn rompiendo la ventanilla del acompañante del auto y le quitó el telefono que se sostenía en la guantera. En ese momento se cortó la transmisión.

Luego del hecho, Brunenger llamó al 911 y realizó la denuncia con la Policía. Además, llevó tranquilidad a sus seguidores y afirmó en un tuit: "Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”.