Golpeó a su expareja y la quemó con una estufa

Una verdadera pesadilla vivió una mujer de 57 años, quien fue víctima de un despiadado ataque por parte de su expareja, quien no solo la golpeó a patadas y puñetazos sino que incluso la quemó con una estufa, según informaron voceros oficiales.

El dramático episodio tuvo lugar en la localidad de Tolosa, más precisamente en la zona de 117 y 531, en donde los vecinos decidieron llamar al 911 después de escuchar varios gritos provenientes del interior de una vivienda de la cuadra, por lo que minutos después llegó un patrullero a la escena.

Luego de dialogar con la damnificada y de evidenciar que estaba visiblemente lesionada, arrestaron de forma inmediata al sospechoso, un hombre de 33 años, a quien trasladaron hasta la dependencia de la comisaría Sexta, la cual cuenta con jurisdicción en el lugar donde ocurrió el feroz ataque, quedando a disposición de la Justicia.

“Se procedió a la aprehensión del implicado, quien momentos antes golpeara con patadas y golpes de puño sobre la humanidad de su expareja, quien evidenciaba no solo dolores sino también quemaduras de unas 48 horas antes producto de una estufa eléctrica”, detalló una fuente consultada por este multimedio.

Asimismo, agregaron que la víctima detalló que sufre violencia desde hace unos años, motivo por el cual el Tribunal de Familia N° 5 de La Plata dispuso medidas cautelares en el 2021, sin fecha de caducidad.

Cabe mencionar que, tras la detención del agresor, la víctima fue asistida por personal médico del SAME, que le realizó las correspondientes curaciones y constató que su vida no corría peligro, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

De igual modo, se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción en turno, la cual avaló lo actuado y caratuló el episodio como “lesiones agravadas y amenazas en contexto de violencia de género”.