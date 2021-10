Una jubilada fue brutalmente golpeada por dos delincuentes que intentaron robarle la moto

En la jornada de ayer, un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en 181 y 520, de Melchor Romero, cuando una jubilada sufrió fuertes culatazos por parte de dos malvivientes, tras resistirse al robo de su motocicleta.

Como consecuencia de los golpes, la mujer sufrió un corte en el cuero cabelludo y un traumatismo en su mano derecho. En dicho momento, la víctima se resistió a los gritos y solicitó ayuda a los comerciantes y vecinos de la zona que provocaron la huida de los delincuentes.

Hasta el momento los delincuentes, que se movilizaban en una "moto 110 de color negra" no fueron interceptados y son intensamente buscados. La víctima, debió ser trasladada hacia el Hospital Alejandro Korn por sus propios familiares, dado que la Policía y el SAME no concurrieron a la escena a la brevedad.