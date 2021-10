Una mujer denunció que la acosaron e intentaron secuestrarla

Una mujer denunció que fue acosada y amenazada con ser secuestrada en Los Hornos. Aunque expuso lo que le ocurrió, todavía el implicado permanece libre. De acuerdo con la víctima, ella caminaba por 63 entre 158 y 159 la tarde del miércoles cuando fue interceptada por un hombre.

En redes sociales, la joven puso que “con el calor que hacía, tenía una pollera como cualquier chica. Un hombre muy desagradable me dijo Buenas tardes, qué ganas de cog…, cómo te gusta ser put… (sic), a lo que seguí caminando”. Agregó: “Este individuo me siguió con el auto y me dijo ¿Dónde vas? Subite conmigo. Yo seguí caminando y le dije que me dejara en paz. Me mostró un arma y yo salí corriendo, asustada. Llegué a mi casa llorando y le comenté a mi marido”.

Si bien su esposo fue a buscarlo y no lo encontró, los vecinos le comentaron que el sospechoso es dueño de una gomería ubicada en las inmediaciones, apodado “Tano” o “Rengo”.

“Este hombre, después de enterarse que mi marido fue a buscarlo, lo amenaza con armas de fuego, siendo que él intentó secuestrarme. Les pido por favor que tengan mucho cuidado con sus hijas. Anda en un Fiat Palio rojo y a veces en un VW Gol Trend blanco”, finalizó la perjudicada.

Sin embargo, pese a esos aportes y la gravedad de lo denunciado, la Policía platense hasta el momento no actuó y el sujeto continúa libre, sin ningún impedimento legal.