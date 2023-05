Una vivienda de Villa Castells se consumió por completo tras un incendio

En la mañana de este lunes una vivienda de Villa Castells, ubicada en 495 entre 3 y 4, fue consumada por un incendio por un desperfecto eléctrico. Afortunadamente una madre junto a sus 5 hijos, menores de edad, lograron escapar.

A pesar de que no hubo ningún herido, las pérdidas materiales fueron totales. "No hay víctimas pero no quedó nada, ni zapatillas para los chicos. Necesitamos ayuda, nos quedamos sin luz como tres o cuatro familas" , declaró una vecina.

"Yo estaba en el trabajo y cuándo me llaman me dicen se prendió fuego, que sacó a los chicos y me vine del trabajo para acá, y me encuentro con esto, con la casa quemada. Perdí todo", concluyó el dueño de la vivienda.