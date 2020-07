Vándalos ingresaron al predio del club For Ever

Un número no identificado de delincuentes ingresó en la madrugada de ayer en el predio de fútbol infantil del club For Ever, ubicado en la zona de 120 y 64.

Según publicaron en sus redes sociales las autoridades del club, los malhechores se llevaron un reflector de la cancha y varios cables de electricidad. Asimismo, desde la institución también informaron que el lugar también sufrió la rotura de manera intencional de uno de los postes que se encuentra ubicado en la puerta de ingreso.

Por el momentos, no hay pistas ni sospechosos por el hecho, por lo que efectivos de la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, llevan a cabo las correspondientes diligencias para poder dar con los implicados.