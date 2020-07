Vándalos saquearon el club Nueva Alianza

Un número no identificado de delincuentes asaltó en la jornada pasada el predio del club Asociación Nueva Alianza. Los sujetos produjeron destrozos y se llevaron diversos elementos de valor. Por el momento no hay pistas de los implicados.

Fueron las propias autoridades de la institución quienes denunciaron lo sucedido a través de sus redes sociales: “¡Estamos hartos de que nos rompan, nos roben y nos maltraten! Nuestro predio de entrenamiento fue atacado otra vez”, podía leerse en la publicación de Facebook. El mensaje continuaba relatando con detalle todo el daño que había sufrido el predio del club, el cual se ubica en la zona de 38 y 155, en el límite de las localidades de San Carlos y Melchor Romero: “rompieron luminarias y baños, robaron cables, tableros y focos y nos golpearon en lo más profundo del corazón”, relataron.

Asimismo aseguraban que “durante la pandemia no generamos deuda gracias al aporte de toda nuestra comunidad y este ataque atroz no nos hará bajar los brazos”. Hicieron un reclamo pidiendo mayor seguridad y solidaridad por parte de los vecinos para poder salir adelante: “Les pedimos a las autoridades y quienes vivan en la zona, que nos ayuden, porque solos ya no podemos con esto”.