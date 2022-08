Violencia escolar: piedrazos y un arma, en otro hecho salvaje

Luego de que la semana pasada se difundieran videos de alumnos de las escuelas Normal 1 y Albert Thomas protagonizando verdaderas batallas campales, durante la mañana de ayer se registró un nuevo incidente en pleno centro platense.

Según trascendió, hubo incidentes en inmediaciones del Normal 2, ubicado en la zona de diagonal 78 y calle 5, donde se registraron golpes, corridas, pedradas y la presunta presencia de una persona armada. Varios de los coches estacionados terminaron con daños y vidrios rotos, producto de la trifulca.

Las versiones de lo sucedido indican que todo ocurrió a la hora de la salida del turno mañana, cuando un grupo de 20 chicos fueron a atacar los que estaban culminando su jornada educativa. Cabe recordar que, apenas 24 horas antes de este episodio, un adolescente había resultado golpeado y con cortes sangrantes al ser atacado por otros alumnos del mismo colegio.

Debido a esto, tanto padres como vecinos piden soluciones a las autoridades, ya que les preocupa la reiteración de estos hechos de violencia extrema. Asimismo, varios de los adultos también temen que la situación se repita nuevamente hoy, por lo que evalúan no mandar a sus hijos a la escuela.

Resta no solo analizar las cámaras de seguridad para determinar fehacientemente qué fue lo que sucedió, sino también establecer si es real o no que una persona portaba un arma, algo que no fue confirmado de manera oficial al cierre de esta edición.

Si bien en esta ocasión no hubo que lamentar heridos de gravedad, la violencia escolar crece a pasos agigantados en nuestra región y las peleas entre estudiantes de distintos colegios preocupa a toda la comunidad educativa.