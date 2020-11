Violenta entradera en City Bell: lo golpearon y le quitaron todo

Una mañana de terror vivió un hombre en la localidad de City Bell, cuando quedó a merced de dos delincuentes que se metieron en su casa, lo golpearon y le quitaron todas sus pertenencias, además de desvalijarle la casa.



Según señalaron testigos consultados por Trama Urbana, todo sucedió en la zona de 477 y 23, cuando el damnificado estaba saliendo de su propiedad: “Eran dos o tres, cortaron un alambrado y esperaron que saliera de la casa”, dijo una de las frentistas, que contó lo sucedido a este multimedio, y agregó que “cuando salió el hombre, lo golpearon y lo metieron adentro”.



Ya con la situación controlada, los hampones redujeron a su víctima y, mientras uno lo tenía reducido, el otro recorrió el interior del inmueble, apoderándose de todo lo que conseguía a su paso. De esta manera, los maleantes se apoderaron de televisores, celulares y varios electrodomésticos.



Luego cargaron todo el botín en el auto del vecino y huyeron con rumbo desconocido. Ya sin la presencia de sus captores, el damnificado logró dar aviso al 911 y se realizó un operativo cerrojo en las inmediaciones para poder dar con los autores del hecho, aunque los mismos no pudieron ser encontraron y permanecían prófugos al cierre de esta edición.



Cabe mencionar que, si bien la víctima sufrió algunas lesiones, según trascendió, las mismas no serían de gravedad y no tendría comprometida su salud. De todos modos, nada compensará el mal trago vivido y los momentos de tensión que tuvo que vivir en su propia casa.



Por su parte, los vecinos se mostraron descontentos con el tema de la inseguridad que hay en la zona: “City Bell, más liberado que nunca. ¿Qué pasa que nadie toma medidas? Los chorros, a sus anchas. Olvidate, si los agarran, salen en diez minutos”, dijo a diario Hoy uno de ellos, completamente ofuscado e indignado.

Otro robo, a pocas calles



Por su parte, otro de los residentes de la mencionada localidad contó que sufrió el robo de sus pertenencias en una vivienda que tiene en reparación. “Entraron a robar a mi casa, que está en obras de remodelación. Se llevaron las puertas y las herramientas”, detalló el damnificado en sus redes sociales.



Este segundo hecho delictivo tuvo lugar en la zona de 465 y 13 C, y si bien se denunció ante las autoridades, por el momento no hay ningún detenido. Asimismo, se están analizando las cámaras de seguridad de las inmediaciones para poder establecer el paradero o la identidad de los autores del hecho.