¿Y Loan? Mientras se descubren verdades ocultas, el niño permanece desaparecido

La Fiscalía Federal de Goya y los representantes de la Protex solicitaron un análisis conjunto y el cotejo de los perfiles de ADN en prendas de Loan Danilo Peña secuestradas dentro de la comisaría de 9 de Julio que fueron obtenidas tras un allanamiento, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Un comunicado del Ministerio Público Fiscal detalló que el titular de la Fiscalía Federal de Goya, Mariano de Guzmán, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), encomendaron “la realización de un análisis conjunto y el cotejo de los perfiles de ADN obrantes en los laboratorios del Instituto Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Corrientes y en la División Laboratorio Químico Legal de la Policía Federal (PFA)”.

Las autoridades resaltaron que estas prendas fueron secuestradas durante un allanamiento el 5 de julio y que “no habían sido puestas a disposición de la investigación desplegada en el fuero federal, pese a su intervención en el caso desde el 25 de junio pasado”.

Según narraron, “esta medida buscará generar un perfil indubitable del niño para eventuales análisis con nuevas muestras que puedan obtenerse, así como las ya existentes que complemente el perfil de su grupo familiar”.

Este examen solicitado se suma al resultado de una pericia clave en la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez. En ese marco, se puntualizó que se halló ADN positivo de un masculino en el guardabarros del rodado del matrimonio detenido.

Buscan a un letrado

En otro orden, la hija de Laudelina, Macarena, habló luego de declarar en la Fiscalía de Goya y contó quién fue la persona que sobornó a su mamá para que diga que el menor había muerto en un accidente tras ser atropellado por el matrimonio implicado.

“Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza, porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, sostuvo la mujer.

Asimismo, relató cómo fueron sobornadas por su letrado: “Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira”.

Con respecto a la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: “Él quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia”.

En una entrevista con Crónica, la joven señaló que hasta el momento no hay noticias de Codazzi: “El abogado todavía no apareció, lo están buscando. Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia”, concluyó.

Fue el domingo por la tarde cuando Macarena se presentó y declaró frente a la jueza Pozzer Penzo, donde, además de manifestar que fueron sobornadas, señaló que en caso de contradecir la versión del accidente, su madre iba a aparecer suicidada en la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenida.

Declaró un policía, mano derecha del excomisario detenido

En una semana clave en el caso Loan Danilo Peña, la mano derecha del excomisario Walter Maciel declaró en las últimas horas en el Juzgado de Corrientes, de acuerdo a lo aportado ayer por voceros oficiales de la causa. Puntualizaron que el policía, de apellido Cáceres, tenía a su cargo el libro de guardia del día que el menor desapareció.

Portavoces de la investigación confirmaron que el efectivo de la fuerza declaró como testigo en la causa, y se aclaró que la Justicia busca saber por qué notificó la desaparición del nene casi 40 minutos después.

Aunque los detalles hasta el momento se desconocen, se cree que fue Maciel quien le ordenó que anote dicho horario en el libro de guardia.

La denuncia de desaparición fue notificada a las 14:30 del jueves 13 de junio y allí la funcionaria Victoria Caillava llamó a un efectivo de apellido Torres y el agente se contactó con Cáceres, por lo que estiman que la conversación de este último con Maciel ocurrió tiempo después.

Para los próximos días se esperan más declaraciones, resultados de pericias importantes y de análisis de ADN.