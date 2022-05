Zona Roja platense: Continúan las reuniones para relocalizarla

Las reuniones para relocalizar la Zona Roja de La Plata continúan. El subsecretario de Participación Ciudadana del ministerio de Seguridad, Pablo Fernández, incluiría en los próximos encuentros a las áreas de Salud, Justicia, Derechos Humanos y al Ministerio de las Mujeres. En anteriores reuniones también formó parte la Asamblea del barrio El Mondongo, representada por su referente Daniel Dominguez. A su vez en próximos encuentros participará el AMMAR (sindicato de trabajadoras sexuales).

“El trabajo tiene que ser transversal a diferentes áreas. No podemos trasladar el problema a otra zona para que sea un inconveniente para otros vecinos y vecinas. Tenemos que garantizar derechos de las trabajadoras sexuales, pero mejorar la calidad de vida de cada platense”, declaró Fernández. El subsecretario planteó que tanto el Municipio como la Provincia deben planificar en conjunto una solución integral y sanitaria. Reconoció que hay distintas visiones de la cuestión, pero cree en resolver los asuntos ya encaminados y luego convocar a organizaciones para acordar los resultados finales.

Desde el Ministerio de Seguridad apuntan a crear un corredor sanitario que cuide a las/los trabajadoras sexuales y sus clientes, también brindando apoyo a aquellas personas que no quieran realizar más este servicio para incorporarse al mercado laboral regular.

Los vecinos del Mondongo

Daniel Domíngez aseguró que él y otros vecinos se reunieron con Fernández para avanzar en la relocalización de la Zona Roja, pero afirmó que no se comprende el reclamo del barrio ni se entiende la situación que viven. Dijo que Fernández no tiene un conocimiento certero de la situación que se vive en la Zona Roja de La Plata. Por su parte, el subsecretario les anticipó a la comunidad del Mondongo que no formarán parte de la próxima reunión. En dicha reunión sí estarán las trabajadoras de AMMAR y representantes de la comunidad de mujeres trans.

Los vecinos organizados del barrio El Mondongo no incluyen en sus pedidos a las trabajadoras sexuales que viven en este barrio, que no son pocas. Este grupo no representado expresó que los vecinos no se muestran comprensivos hacia sus problemas y no les dejan participar de las reuniones barriales. "Algunas compañeras han querido sumarse a las reuniones de vecinos del barrio El Mondongo, han sido rechazadas", mencionó Valentina Pereyra, titular de AMMAR, quien agregó: "se valora más la opinión de ciertos vecinos que la nuestra que también vivimos en el barrio El Mondongo".

Pereyra también se refirió ala venta de estupefacientes, actividad muy presente en la Zona Roja: "El narcomenudeo -una de las grandes quejas de los vecinos- existe pero no está ligado a la prostitución". Concluyó declarando que el narcomenudeo no va a acabar solo relocalizando la Zona Roja y que el trabajo sexual debe ser descriminalizado, dejando de ser un espacio de la caja chica de la policía.