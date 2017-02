Alfaro bajó línea y envió un duro mensaje al plantel

Disconforme por una nueva floja producción del equipo alternativo, el entrenador de Gimnasia fue contundente. “Las puertas están abiertas, el que no se encuentre conforme se puede ir”, disparó

Más allá del análisis futbolístico que realizó luego de la victoria del primer equipo ante Temperley, Gustavo Alfaro fue contundente y no tuvo rodeos al fijar postura cuando se lo consultó sobre el rendimiento del equipo alternativo, que sumó una nueva derrota en los amistosos de la pretemporada y mostró un nivel por debajo de lo esperado.

“Las puertas están abiertas para todos, el que no está conforme se puede ir. Quiero un nivel de competencia, eso es clave, porque de lo contrario generás que el titular se crea el dueño del puesto y no sirve. Todos quieren estar en el primer equipo, pero si les toca jugar en el segundo deben demostrar y ganarse un lugar. Acá las manifestaciones se hacen adentro de la cancha, no afuera”, disparó el entrenador.

“No analizo resultados, analizo rendimientos. Esta semana voy a buscar jugadores, quizás suba a Eric Ramírez y alguno más porque necesito que haya competencia”, agregó sin filtros.

Con respecto al funcionamiento del equipo en el triunfo ante el Gasolero, explicó: “El corazón del equipo está en la mitad de la cancha, en la capacidad en sostener la pelota y darle un buen destino. Mostramos buenas intenciones, por momentos se logró lo que pretendemos, pero aún tenemos cosas por corregir. En el segundo tiempo tuvimos algunos desacoples que debemos trabajar, aunque tenemos tiempo para llegar bien al reinicio del torneo”.

En sintonía con lo que mostró en el segundo semestre de 2016, Nicolás Ibañez fue la figura, anotando dos goles. A propósito de su funcionamiento, Alfaro hizo

referencia al juego, pero también envió un mensaje para que se aseguren al futbolista más allá de junio, fecha en la que finaliza su vínculo: “Cuando lo traje nunca le quise poner el rótulo de refuerzo, pero está claro que ya es una realidad. El mundo del fútbol te pregunta y sé que lo están observando por los goles que hizo. Ojalá Gimnasia pueda hacerse de él para capitalizarse”.