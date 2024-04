Estudiantes podría sufrir la clausura de una tribuna por los gestos racistas de un hincha en el duelo ante Gremio

No aprenden más. Si bien se pide desde el club en la previa a los partidos que no haya inconductas por parte de los hinchas y hasta se insiste con este pedido por los altoparlantes del estadio antes, durante y pospartido, lamentablemente no comprenden.

El último martes, en otra noche de Copa Libertadores la atención volvió a alejarse de la cancha y se desvió a las tribunas. Una vez terminado el encuentro por la tercera fecha del Grupo C del certamen, un hincha de Estudiantes de La Plata, mientras el resto dejaba el estadio, se acercó a la hinchada de Gremio y comenzó a hacer gestos racistas. La parcialidad visitante, indignada por los hechos, insultó al hincha y lo grabó para dejar en evidencia su accionar.

En el video se lo ve a este hincha del Pincha, enojado por el resultado y también con la parcialidad visitante, descargándose de la peor manera posible. Ante esta situación, Conmebol no pasa estos gestos por alto y otros clubes argentinos ya fueron sancionados en esta edición del certamen por las mismas razones. Por eso mismo, no sorprendería que el Pincha reciba alguna sanción económica y hasta una clausura parcial del estadio, tal cual le ocurrió a Boca Juniors en el partido frente a Sportivo Trinidense. Allí, el ente que rige el fútbol sudamericano lo sancionó al Xeneize por infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario y tuvo la clausura de una tribuna más una sanción económica de 100 mil dólares.

El comunicado de Estudiantes

“Estudiantes inició esta madrugada una investigación y un procedimiento administrativo interno para identificar a los individuos que cometieron ofensas raciales en el partido de este último martes por la noche ante Gremio. Además del accionar que derivará en una sanción ejemplar a las personas involucradas, denunciaremos en la justicia penal este comportamiento, que viola leyes y pactos internacionales”.