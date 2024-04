Estudiantes se prepara para enfrentar a Boca en medio de una previa caliente

No hay paz. Estudiantes de La Plata pasó de página luego de la inesperada derrota por la mínima ante Gremio de Porto Alegre por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y ya puso el foco en la semifinal de la Copa de la Liga del próximo martes frente a Boca. Justamente en la antesala a ese duelo, Eduardo Domínguez se refirió en la conferencia de prensa pospartido con el elenco brasileño a la elección de la Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino de que finalmente el encuentro ante el Xeneize se dispute el martes venidero en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ese marco, el DT albirrojo dio su parecer y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no tardó en saltarle a la yugular.

El Tesorero, que viene de varios cruces picantes, primero con Carlos Tévez, entrenador de Independiente, y luego con Juan Sebastián Veron, presidente del Pincha, por el proyecto híbrido de Sociedades Anónimas Deportivas, ahora apuntó contra el entrenador del conjunto platense, que aseguró que “nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River... Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no podemos hacer nada”.

“Podés hablar todo lo que quieras de los arbitrajes, lo hacés, lo hacen y lo seguirán haciendo. ¿Pero pedir? ¿Qué querés pedir? ¡Esa parte no entendí! Si estás llorando de antemano, ¡te condicionás solo! Pensá en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la LPF”, disparó Pablo Toviggino ante las declaraciones de Eduardo Domínguez.

En ese marco, Estudiantes se empezará a preparar a partir de mañana de cara a la semifinal con Boca del martes. El plantel profesional gozará del día de hoy de descanso, al igual que ayer y luego sí se pondrá a trabajar en el Country Club de City Bell. Domínguez empezará a definir el equipo, con la posibilidad de volver a contar con Federico Fernández, quien estuvo ausente los últimos partidos por una lesión muscular.

Huachipato empató ante The Strongest y desplazó al Pincha al tercer lugar

Pese a ser ampliamente superior y tener las mejores oportunidades de convertir, Huachipato no pasó este miércoles del cero ante The Strongest y firmó una opaca igualdad, que así y todo le bastó para alzarse como puntero del Grupo C de la Copa Libertadores. De esta manera, el Pincha quedó tercero por debajo del elenco boliviano y apenas un punto por encima de Gremio.