Entrevista Exclusiva

Alma, corazón y vida

A horas de correr un nuevo maratón en las islas Malvinas, la incesante luchadora Mirian Cao, charló en forma exclusiva con diario Hoy y adelantó sus sensaciones sobre la nueva experiencia que atravesará en los próximos días.

Aquella nota que este medio le realizaba a Mirian Cao en 2014 encontraba a una mujer que luchaba por sus derechos, los de las millones de argentinas y, por sobre todas las cosas, la soberanía de las islas, sumado a su pelea incansable contra el cáncer.

Resulta difícil, y a la vez devastador, atravesar todas esas situaciones que la fueron poniendo a prueba. Hoy, a casi cuatro años de haber corrido la maratón en las islas, la oriunda de Berazategui sigue proponiéndose metas, superando el hecho de ser víctima de violencia de género y padecer cáncer de útero.

“En 2015 sufrí la parálisis parcial de mi cuerpo debido al estrés que me generaba conseguir los medios para volver a correr en las islas”, relataba una emocionada Mirian que, a pesar de las piedras en el camino, cumplirá el sueño de volver a correr en las Malvinas, en reclamo de la soberanía argentina y en honor de su hermano, excombatiente, y de todos los caídos en guerra.

Con su nueva camiseta argentina lista (la anterior la tiene guardada para una persona especial), símbolo que utiliza en todos los maratones, y el apoyo de Provincia Vida, Mirian visitó el diario Hoy, adelantó su viaje a las islas, su intensa preparación, y la posible visita al Papa en el mes de abril.

—¿Cómo te estás preparando para regresar a las Malvinas?

—Bueno, la verdad que esta vez, a diferencia de 2013, voy con otra cabeza y con muchos objetivos. Doy gracias a Dios, porque me costó mucho poder regresar a Malvinas, desde lo económico y lo físico. Se hace muy complicado, pero por suerte pude conseguirlo.

—¿Volviste a sufrir problemas de salud?

—Sí. Lamentablemente sufrí un impasse otra vez en la salud. Tuve un accidente isquémico (accidente cerebrovascular), a causa de estrés, por no poder conseguir el dinero necesario para viajar, y se me paralizó el lado izquierdo del cuerpo al taparse una arteria. Por suerte pude recuperarme, superarlo y salir adelante, después de un año y medio. Con Jerónimo, mi profe, hicimos un trabajo increíble, es un genio, me tuvo paciencia y posibilitó que logre cumplir con una buena preparación física para poder llegar, haciendo mucho hincapié en la motricidad.

—Dijiste que se te complicó desde lo económico, ¿cómo lo solventaste?

—Es muy caro y difícil. Como argentinos, es complicado llegar a nuestro suelo. La realidad es que sin un sponsor se hace imposible. Por suerte, Banco Provincia, mediante Provincia Vida, va a ser mi patrocinador en las islas.

—¿Cuál es el objetivo en esta carrera?

—Voy a ir nuevamente a luchar con esos 42 kilómetros, como hermana de un veterano de guerra, con todo lo que eso significa, en representación de todos los que estuvieron allí. Voy a librar mi propia batalla, porque desde que mi hermano fue a la guerra, no volvió igual, es una revancha personal. En cuanto a la competencia, intentaré lograr mi mejor tiempo y hacer podio. Es mi gran objetivo.

—¿Vas a ir a ver al Papa?

—Siempre tuve contacto por escrito, por medio de un amigo, con el santo padre. Se ha preocupado por mi salud y me ha enviado varios obsequios por mis actividades como mujer, y por las que realizo en reclamo de la soberanía argentina, para lograr el diálogo entre ambos países. El Papa lo escuchó, me envió un set de monedas y una medalla de su tercer papado. No lo podía creer (risas). Al tiempo, yo le volví a escribir, me respondió, y me contestó que posiblemente exista la chance de arreglar una audiencia papal. Después de cumplir con todos los requisitos, me dieron el visto bueno para ir, aunque veremos cómo lo resuelvo desde lo económico. De todas formas, tengo fe en que se va a poder solucionar, y si Dios quiere, en abril podré estar allí.

—¿Irías con un regalo especial para entregarle?

—Sí, voy a llevarle la camiseta argentina que usé en todas las carreras, con el objetivo de que la misma sea el elemento que contribuya a la paz entre países y a la soberanía sobre nuestras islas.