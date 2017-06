Breezy Williams: de Estados Unidos a Berisso para potenciar a la Cebra





En diálogo con este medio, la jugadora proveniente de Norteamérica contó las sensaciones sobre su nueva experiencia en la Liga Femenina de Básquet con la camiseta de Estrella

La “Revolución Cubana”, para Estrella de Berisso, empezó cuando Anisleidy Galindo Martínez y Leanyi Becquer Leblanch llegaron al elenco que conduce Leonardo Castro para reforzarlo. Si bien Cuba no es un país que tenga al básquet como su deporte central, el desembarco de las dos jugadoras revolucionó a una institución que en los últimos años ha dado muestras de estar a la altura de la competencia nacional, llegando a la final de la Superliga y peleando mano a mano con los poderosos de la Argentina.

Casi como redoblando la apuesta, con un esfuerzo enorme de todo el club pero siempre bajo el liderazgo de su mánager, Pehuén García, Estrella fue en busca de una figura norteamericana para seguir desafiando la historia y conseguir grandes cosas. En ese sentido, hace poco menos de un mes, Nashika Labría Williams, la joven estadounidense de 24 años, proveniente de Atlanta y con un importante recorrido en el básquet de Estados Unidos, Finlandia y Puerto Rico, arribó a nuestro país para jugar con la Cebra en la Liga Femenina. Hoy, por lo pronto, Williams será parte del equipo que buscará las semifinales ante Berazategui en condición de visitante. “Breezy”, como quiere que la llamen, dialogó con diario Hoy y aportó las sensaciones sobre su vida y los compromisos deportivos que se avecinan.

—¿Cómo te sentís en la Argentina?

—Muy bien, disfrutando de la nueva experiencia que estoy viviendo. Llegar al básquet argentino es un paso muy importante en mi carrera y lo estoy aprovechando al máximo. Me gusta mucho la cultura de este país y me siento muy feliz.

—¿Cómo te recibió Estrella de Berisso?

—Muy bien; la gente acá es muy amable y me ayudan mucho a practicar el español, ya que yo solo hablo inglés. Disfruto mucho la experiencia y estoy plenamente enfocada en poder aportar mi experiencia, divertirme y jugar básquet. La próxima meta es lograr la victoria en el partido de hoy, ya que es sumamente importante continuar en carrera.

—¿Qué hacés en Estados Unidos?

—Entreno todos los días y trato de mantenerme en forma para estar plena de cara al inicio de la temporada y poder afrontar cualquier desafío que se presente. Me dedico pura y exclusivamente al básquet.

—¿A quién tenés como referente en el deporte de tu país?

—Seguí a la distancia la final de la NBA y tengo una profunda admiración por LeBron James, pese a que no haya podido conquistar el anillo en la temporada que pasó. También miro mucho la WNBA (liga femenina) y sigo a varias grandes jugadoras.

—¿Tu posición habitual es la de pívot?

—En Puerto Rico he jugado como pívot, es la posición que me gusta. De todas formas, me siento cómoda también jugando como escolta.

Como en casa

Además de entrenar y vestir oficialmente la camiseta de Estrella, Breezy aprovechó su llegada a Berisso para recorrer la institución y conocer un poco más del mundo de Estrella. Tan es así que, durante un encuentro de escuelitas en el gimnasio del club, la jugadora se hizo presente, ante la mirada atónita de los más chiquitos, quienes aprovecharon para sacarse fotos con ella.

La jugadora norteamericana ayudó a cortar los tickets en la entrada del club. Un gesto enorme que, sin duda, quedará enmarcado en la retina de todos los presentes.

Draft de la NBA

En el marco del Draft, procedimiento por el cual los clubes de la NBA incorporan jugadores menores procedentes de las universidades y otras ligas, Philadelphia dio la nota y se llevó a Fultz. Los Lakers, en tanto, tomaron a Ball. La novedad de la noche la dieron los Bulls, quienes traspasaron a Jimmy Butler a los Wolves.