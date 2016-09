El Decano gana 2-1 en su visita a Arsenal en Sarandí

Atlético Tucumán venció esta noche como visitante 3-1 a Arsenal y se sumó al lote de los punteros del torneo de Primera División con puntaje ideal, en el marco de la segunda fecha.

El delantero Cristian Menéndez, en dos oportunidades, y Guillermo Acosta anotaron para el "Decano", en tanto que Jonathan Bottinelli realizó el descuento.

En su debut en el torneo, Atlético de Tucumán había triunfado 1-0 como local frente a Atlético de Rafaela.

Síntesis:

Formaciones:

Arsenal: Fernando Pellegrino; Luciano Vella, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli, Federico Milo; Gonzalo Papa, Franco Bellocq; Franco Fragapane, Gabriel Sanabria, Juan Brunetta; y Julio Rodríguez. Director técnico: Sergio Rondina.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Mauricio Rosales, Bruno Bianchi, Franco Sbuttoni, Pablo Cáceres; Nery Leyes; Javier Mendoza, Guillermo Acosta, Lucas Villalba, David Barbona; y Cristian Menéndez. Director técnico: Juan Manuel Azconzábal.



Cambios: en el segundo tiempo, desde la reanudación del juego, Enzo Pérez (A) por Papa; a los 12, Juan Gabriel Celaya (A) por Curado; a los 23, Leonel Di Plácido (AT) por Barbona y Martín Giménez (A) por Brunetta; a los 38, Miguel Angel Julio (AT) por Acosta; y a los 47, Rodrigo Aliendro (AT) por Mendoza.

Incidencia: en el segundo tiempo, a los 6, Fernando Pellegrino (A) le tapó un penal a Menéndez (AT).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Julio Humberto Grondona.