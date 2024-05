Domínguez perfila el mejor equipo para recibir a Riestra

Volver a empezar. “Después del título hay que mirar hacia adelante”, manifestó Eduardo Domínguez en conferencia de prensa luego del triunfo en Victoria en el estreno en la Liga Profesional frente a Tigre. En esa línea, y luego de gozar de tres días libres con la intención de recuperar física y mentalmente a sus futbolistas, el cuerpo técnico dispuso ayer de un entrenamiento en el Country Club de City Bell a puertas cerradas para empezar a preparar el equipo para recibir a Deportivo Riestra el próximo lunes en el estadio Jorge Luis Hirschi y por la segunda fecha de la Liga Profesional.

“Después del título hay que mirar para adelante. No es sencillo, pero los jugadores mostraron la madurez de querer hacerlo. El triunfo nos posiciona bien, porque buscamos luchar en todos los frentes. Tengo un plantel con mucha inteligencia, que sabe llevar los partidos de la mejor manera para conseguir los tres puntos”, completó el técnico sobre el debut en el torneo local y apuntando a lo que se le viene en el segundo semestre con la Copa Argentina y la Libertadores por delante.

Además, agregó: “Tenemos los objetivos claros, queremos seguir en los primeros puestos. Todavía estamos corrigiendo errores y potenciando nuestras virtudes. Nos gusta que el grupo sostenga esta mentalidad”.

En esa línea, la búsqueda del entrenador es volver a poner lo mejor en el torneo local, teniendo en cuenta que preservó jugadores y administró cargas en los últimos dos partidos del Pincha. Tanto en Bolivia ante The Strongest por la Copa Libertadores y el último fin de semana en Victoria ante Tigre, el DT dispuso de un 11 inicial con varios futbolistas que no son habituales titulares. La práctica de hoy estará apuntada a tener un ensayo de fútbol formal y táctico para ir definiendo algunas titularidades, aunque en principio volverían al 11 Zaid Romero, Luciano Lollo, Gastón Benedetti, Enzo Pérez, José Sosa, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. En tanto, dejarían sus lugares Santiago Flores, Federico Fernández, Nicolás Fernández, Fernando Zuqui, Mauro Méndez y Alexis Manyoma. De esta manera, el equipo formaría con: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa; Tiago Palacios; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Méndez, el goleador silencioso que es pretendido por varios

Se acerca la apertura del mercado de pases y Estudiantes de La Plata no estará ajeno a lo que ocurra allí. Entre compras y ventas, la idea de la dirigencia albirroja es mantener la mayoría de los jugadores del actual plantel albirrojo. Sin embargo, hay equipos de Argentina y del exterior que ya empezaron preguntar por algunos futbolistas importantes del equipo de Eduardo Domínguez. Entre ellos, Mauro Méndez, el goleador del Pincha en la era Domínguez con 16 tantos y el encargado de darle el triunfo a Estudiantes frente a Tigre en la Liga Profesional. Hoy está algo relegado en la consideración del técnico porque está por detrás de Guido Carrillo y Javier Correa. Por eso, en este mercado algunos equipos ya levantaron el teléfono y preguntaron condiciones por el delantero. Del país consultó San Lorenzo, mientras que del continente preguntaron desde Brasil y hasta el Barcelona de Ecuador. No obstante, por ahora la intención del uruguayo no es salir del club albirrojo.