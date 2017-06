El Marista aplastó a Hindú en La Cumbre

En el marco de una nueva jornada del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, San Luis dio el batacazo y aplastó a Hindú como local por 51 a 33. Con un gran marco de público que llegó hasta la cancha del Marista, el elenco conducido por José Altube marcó la diferencia de principio a fin, con un pack de forwards que resultó imparable para la defensa de los de Don Torcuato, que nunca pudieron revertir el resultado adverso.

De esta manera, San Luis hilvanó su tercer triunfo al hilo, tras las conquistas ante Pucará y el SIC, y llega con el ánimo por las nubes para afrontar la semifinal del Nacional de Clubes el próximo sábado ante Tala en Córdoba.

Por su parte, La Plata no pudo en su visita a Alumni y cayó en Tortuguitas por 31 a 27. El equipo comandado por Julio Brolese estuvo a la altura del partido, pero no pudo aguantar el embate local sobre el final y terminó nuevamente derrotado, en un torneo que lo tiene con un andar irregular. Vale destacar que el Canario afrontará el próximo sábado la semifinal del torneo Nacional B, en Rosario, ante Atlético.

Las Panteras se recuperaron

Después de caer en la pasada jornada del torneo de la Primera A, Universitario festejó fuera de casa, tras vencer a Banco Nación por 36 a 30, en lo que significó el regreso a la victoria para el elenco de Gonnet. Consumado el triunfo, Universitario se puso a tiro del puntero de la divisional, San Martín, y quedó quinto, a siete puntos.

En la próxima jornada, la duodécima, Las Panteras recibirán a SITAS, en pos de seguir por el camino triunfal para continuar soñando con escalar a las primeras posiciones.

Cayó Albatros

El Tricolor no pudo festejar en la tarde del sábado y cayó ante Banco Hipotecario por 18 a 12, en el marco de una nueva jornada de la Primera C del rugby de Buenos Aires. El Albatros no pudo mantenerse en la senda de la victoria, tras vapulear en la jornada pasada a DAOM, y deberá recuperarse en la próxima fecha cuando reciba en Hernández a St. Brendan’s.

Por su parte, en la Tercera división, Berisso continúa sin levantar cabeza y fue vapuleado en su visita ante uno de los animadores, Beromama, tras caer por un contundente 55 a 7. Vale destacar que el elenco berissense no logra acomodarse en la tabla y sigue en el fondo sin sumar puntos.

Gran victoria de Los Tilos

Por una nueva fecha de la Primera A, Los Tilos conquistó una enorme victoria en condición de visitante ante Curupaytí por 13 a 12. El conjunto de Barrio Obrero logró su segundo triunfo de forma consecutiva y se empieza a acomodar en la tabla de valores.

Después de un arranque de torneo poco favorable, con la derrota en el clásico ante Universitario, el Verde empieza a encontrar su mejor nivel y sueña con seguir escalando posiciones. En la próxima fecha, se medirá como local ante el puntero, San Martín, en lo que promete ser un partido para alquilar balcones. Vale mencionar que el conjunto tilense ya no contará con Segundo Tuculet, quien jugará en el rugby francés.