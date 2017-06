Gimnasia: avanzaron con Alexis y negocian por Fito

Dspués del cimbronazo que generó la marcha impulsada por socios e hinchas en la sede social exigiendo que no se le alquile el estadio a Estudiantes, la dirigencia de Gimnasia retomó la rutina habitual y decidió encarar los temas prioritarios relacionados al armado del próximo plantel.

En este sentido, en la tarde de ayer hubo un contacto formal con Enrique Rodríguez, representante de Alexis Martín Arias, a los fines de terminar de limar las diferencias económicas existentes entre lo que propuso el club y lo que pretende el entorno del jugador.

Según se supo, la charla fue tildada de positiva, a tal punto que para el próximo encuentro se espera que el arquero ponga la rúbrica en el contrato. “Fue una buena reunión. Hubo avances concretos y esperemos que antes del fin de semana podamos darle un corte definitivo a este tema, por el bien del jugador y de Gimnasia”, le confió a este medio el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino.

En cuanto a Fabián Rinaudo, el dirigente aclaró: “Desde hace días venimos hablando con su agente, con quien tenemos que negociar. La idea es levantar un aval, comprar el pase y ofrecerle un contrato por tres años, pero la realidad es que el club se encuentra en una situación compleja, concursado, por eso tenemos que hablar de otros valores. En este marco, la semana que viene intentaremos avanzar”.

Por último, Pellegrino se refirió a lo sucedido en la sede social: “Fue algo que no esperaba. Me dolió, porque insultaron a compañeros que dejan todo por el club. Evidentemente, todavía no estamos preparados para una acción así”.

Finalmente, a las 16

A pesar de la demora en la confirmación, la dirigencia de Gimnasia recibió ayer por la tarde la notificación de que el partido que deberá sostener el elenco dirigido por Leandro Martini ante Defensa y Justicia finalmente se llevará a cabo mañana, a partir de las 16, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Última práctica y despedida para varios

Publicada la lista de concentrados y siendo hoy la última práctica del plantel, son varios los futbolistas que, tras el entrenamiento matutino, dejarán de formar parte del mismo, ya que el 30 de este mes finalizan sus contratos y no serán renovados.

Ellos son: Daniel Imperiale, Sebastián Gorga, Jorge Valdez Chamorro, Ramiro Carrera, Mauro Matos y Darío Bottinelli (se fue a América de Cali). Además, deberán negociar su continuidad: Mauricio Romero, Sebastián Romero, Lucas Lobos, Fabián Rinaudo y Juan Pablo Noce.