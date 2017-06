“Me quiero ver campeón y arriba de un auto TC2000”







Nicolás Moscardini, quien obtuvo su primera victoria en la Fórmula Renault, habló con este medio sobre su gran triunfo, lo que se viene en la competencia y sus anhelos

Nicolás Moscardini vuela alto y creció a una velocidad impensada. Luego de haber obtenido su primer triunfo en la quinta fecha de la categoría Fórmula Renault el fin de semana, en el circuito de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el piloto se acercó a la redacción de este medio y brindó precisiones sobre cómo hizo para lograr una victoria que no se le daba.

Ante la consulta de cómo se veía, a cuatro jornadas del cierre del campeonato de Fórmula Renault y de cara al próximo año, deseó: “Me quiero ver campeón y arriba de un auto TC2000”.

Sin dar vueltas, el nacido hace 17 años en Los Hornos, remarcó: “Mi objetivo es obtener el título de Fórmula Renault este año. La victoria del domingo me dio un gran envión anímico para seguir soñando. Gané una carrera, eso me servirá para ser primero. Estoy a más de cuarenta puntos de la cima y puedo lograrlo. Así se me abrirán más puertas en mi trayectoria”.

Cabe recordar que Moscardini, del equipo de competencia Litoral Group, en lo que va de las doce finales (son seis fechas y se disputan dos por jornada), logró cuatro podios.

Respecto a por qué no se dio antes el triunfo, Nico reflexionó: “Andaba bien, pero no redondeaba un buen desenvolvimiento en las carreras por errores míos o técnicos. Arriesgaba mucho, algunos pilotos se defienden bien y eso hacía que nos toquemos, ellos suelen tener suerte y yo me quedaba con las manos vacías. Pero en algún momento iba a llegar la victoria y así fue como lo logré en Río Hondo”.

Por otro lado, el joven piloto contó quiénes son sus ejemplos a seguir: “Estoy probando en el auto de Bernardo Llaver, es una referencia para mí, luego del triunfo del domingo me felicitó. También Agustín Canapino. Después, otro que me gusta es Matías Rossi. Trato de sacar de cada uno lo mejor”.

Por último, en cuanto a sus pruebas en el equipo de competencia de Chevrolet en un auto de Súper TC2000, Moscardini completó la segunda el sábado y le quedan otras cuatro, que efectuará en cada jornada restante de la Fórmula Renault. Esto le permitirá catapultarse como piloto de TC2000, algo que, según confió, “está cerca”. Sin embargo, su objetivo a largo plazo es llegar al Súper TC2000 y ser profesional en la actividad.