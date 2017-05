“No podemos quedarnos con lo que pasó”

Tras la derrota ante San Lorenzo, el juvenil Manuel Guanini reconoció que, pensando en Racing, Ponte Preta y el clásico, el plantel debe corregir errores y dar vuelta la página

Gimnasia no jugó bien ante San Lorenzo y sumó su segunda derrota consecutiva, algo impensado hace unos días, tomando como parámetro el arranque que tuvo el equipo en 2017, cuando cosechó una muy buena cantidad de puntos que lo impulsó a trazarse como objetivo ingresar en los puestos que clasifican a la próxima edición de la Copa Libertadores.

La caída del último fin de semana en el Bosque frente al Ciclón generó preo­cupación en Gustavo Alfaro. El entrenador albiazul se mostró autocrítico, no solo con el rendimiento general, sino también con algunas actuaciones individuales.

En sintonía con lo expresado por el DT, el defensor albiazul Manuel Guanini reconoció que no se vio la mejor versión de Gimnasia, aunque advirtió que trabajarán para pulir los errores y enderezar el rumbo en los próximos partidos definitorios que se avecinan.

“San Lorenzo nos presionó mucho en nuestro campo y la verdad es que nos complicó. No teníamos lugar para jugar, por lo que buscamos una acción más directa, intentando ganar la segunda pelota, pero lo logramos a medias”, analizó el juvenil.

A diferencia de lo que ocurrió en Rosario, el Lobo no pudo lograr la tenencia de la pelota ni tampoco lastimar generando opciones de ataque: “Sabíamos que se iban a plantar de esa manera, pero no le encontramos la vuelta. Es así. No hicimos un buen partido, pero tenemos que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”, agregó.

A propósito de lo que tiene que enfrentar Gimnasia en el corto plazo, como la revancha ante Ponte Preta y el clásico con Estudiantes, el futbolista Tripero dijo: “Se vienen encuentros difíciles, pero a su vez muy seductores para jugar. Nosotros tenemos que seguir sumando y ganar, porque lo necesitamos para terminar lo más arriba posible. No podemos quedarnos con lo que pasó, ya pensamos en mejorar y encarar de la mejor manera los partidos que tenemos”.