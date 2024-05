Verón tras el título: “Estudiantes tiene eso que en el fútbol es difícil, sentirse ganador”

Una Bruja feliz. Desde Miami, Estados Unidos, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, rompió el silencio tras la obtención del título de campeón de la Copa de la Liga Profesional. Lejos de La Plata por cuestiones profesionales, ya que está al mando de un proyecto deportivo en tierras americana, la Brujita se mostró feliz de conseguir un nuevo título, destacó el trabajo del equipo y se deshizo de elogios para con Enzo Pérez y Eduardo Domínguez.

“Significa primero hacer visible el trabajo que viene realizando el club de hace más de 10 años. Significa obviamente seguir sumándole grandeza a la institución. Me parece que el trabajo a largo plazo paga y te da satisfacciones”, comenzó el mandamás albirrojo. Al mismo tiempo agregó: “Entiendo que el camino muchas veces es difícil porque pasas por muchos altos y bajos. Y a veces las cosas no se dan de una manera y las decisiones pasan también muchas veces por darle prioridad a otras cosas y relegar el triunfo en sí, ¿no? Que es lo que nos moviliza”.

Hablando un poco de la final, la Brujita elogió al plantel de Vélez por el nivel mostrado y reconoció que en algún pasaje del partido tuvo dudas sobre si Estudiantes iba a poder terminar imponiéndose: “Felicitar a la gente de Vélez. Jugaron una final tremenda. Pudo terminar de cualquier forma. Para ser un gran equipo tenés que jugar con muy buenos equipos y le tenés que ganar y Vélez es uno de ellos. Así que felicitar a todos no sólo por lo que pasó adentro, sino afuera. Una lástima porque se quedó mucha gente con ganas, pero bueno, no va a faltar oportunidad y ojalá podamos repetir. Hoy Estudiantes tiene eso que en el fútbol es difícil de conseguir. Que es esto de sentirte ganador, de creerte ganador y eso me parece que llevó al equipo a conseguir la victoria”, soltó.

Por otro lado ,Verón llenó de elogios a Enzo Pérez, a quien calificó como “el equilibrista del plantel” y lo valoró por lo que aporta tanto dentro como fuera de la cancha. “En un fútbol donde hay poca experiencia, donde necesitás gente y referentes porque las teles cambian constantemente, ellos son los que, a los que llegan, los hacen meter rápido en la idiosincrasia de un club”.

En tanto, contó que una de las personas claves para la llegada de Eduardo Domínguez como DT fue Marcos Angeleri, actual secretario técnico del club que tuvo al entrenador en su paso por Nacional de Uruguay, y destacó su liderazgo: “Hoy creo que la parte fundamental de un entrenador es esto de cómo lleva adelante un grupo, cómo se relaciona con el jugador. Dicen que hoy el jugador es muy permeable a todo lo que se habla y a todo lo que se dice y también tiene que tener mucho cuidado cómo se lo decís, de qué manera también hacés sentir a todos parte y eso es para mí es una de las mayores virtudes que tiene Eduardo”.