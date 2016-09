Operación Mérida





La Selección entrenó, viajó y se instaló en tierras venezolanas, donde mañana buscará consolidar el liderazgo en las Eliminatorias. Rojo, Banega y Lamela se meterían en el equipo

Atrás quedaron las versiones sobre una eventual suspensión del partido entre Argentina y Venezuela, correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias, debido al conflicto social y político que atraviesa ese país. Anoche, la Selección nacional se instaló en Mérida, donde mañana asumirá un nuevo compromiso para ratificar su liderazgo rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Será una prueba de fuego para el elenco albiceleste, ya que no contará con su capitán y figura Lionel Messi, quien quedó desafectado por un dolor en la zona del pubis.

Más allá de eso, Edgardo Bauza, quien asumirá su segundo partido como entrenador del equipo, deberá definir también al sustituto de Paulo Dybala, quien fue expulsado en la victoria del jueves ante Uruguay.

No obstante, lo que es una fija es la inclusión de Marcos Rojo en el lateral izquierdo por el suspendido Emmanuel Más, ya que el ex-Estudiantes cumplió la fecha de sanción y podrá ser parte del partido.

La actividad y el equipo

Ayer por la mañana, la Selección desarrolló una práctica de fútbol formal en la que tuvieron participación 23 jugadores.

Tras una entrada en calor, los futbolistas realizaron un trabajo distendido con pelota para comenzar, que tuvo a Ángel Di María y Éver Banega como arqueros. Posteriormente, el equipo llevó adelante tareas tácticas para ajustar detalles.

En lo que respecta a la formación que plantará Argentina, Bauza apostaría por Banega para sustituir a Dybala y por Erik Lamela para reemplazar a Messi.

En consecuencia, la Selección iría con: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Rojo; Lucas Biglia, Javier Mascherano; Lamela, Banega, Ángel Di María; Lucas Pratto.

Hoy el combinado argentino entrenará desde las 18 y a puertas cerradas en el estadio del cotejo. Posteriormente Bauza brindará una conferencia de prensa.

Messi llegó a Barcelona y hoy se hará estudios

Luego de quedar desafectado del partido por Eliminatorias ante Venezuela, a causa de un dolor en la zona del pubis, Lionel Messi voló rumbo a Barcelona, donde hoy será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y definir los pasos a seguir.

La semana pasada, antes de viajar a nuestro país, la Pulga había tenido el aval de los especialistas blaugranas, que ahora tendrán la misión de cuidar al mejor del mundo con la intención de que llegue en condiciones de jugar el sábado frente al Alavés de Pellegrino.

“Bauza me dijo que me quede tranquilo”

Tras la expulsión ante Uruguay, Paulo Dybala viajó a Turín para unirse a la Juventus. Antes, contó su experiencia: “Hablamos de lo que pasó y Bauza me dijo que me quede tranquilo, porque las faltas no habían sido de amonestación”.

“Ya pasé el mal trago. Los compañeros estuvieron bien conmigo y me hablaron mucho. Lo importante era demostrar que tengo ganas”, soltó el goleador cordobés.

Venezuela, con más dudas que certezas

Luego de la caída con Colombia, el seleccionado venezolano se instaló en Mérida y entrenó ante seis mil personas. Sin embargo, el entrenador Rafael Dudamel tiene más dudas que certezas, porque aún no definió los reemplazantes de los suspendidos Feltscher, Ángel y Figuera.

Lo destacado es que el experimentado defensor, Oswaldo Vizcarrondo, quien tuvo pasos por Olimpo y Lanús en nuestro país, se mostró recuperado del golpe que sufrió ante el cuadro cafetero y está en condiciones de ser titular mañana contra la Argentina.