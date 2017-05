“Salir campeón fue una alegría inmensa”

Luego de sumar su primer título como profesional y alcanzar las semifinales de la Champions, el exgoleador de Estudiantes, Guido Carrillo, habló con este medio sobre su particular y exitosa temporada en Mónaco

Varios países del Viejo Continente aún tienen en juego la última fecha de sus ligas o las finales de las copas, mientras que otras ya encontraron su cierre. Ese es el caso de la Ligue 1 de Francia, que coronó campeón al Mónaco después de 17 años, lo que significó el primer título como profesional de un goleador que dejó su huella en Estudiantes: Guido Carrillo.

El jugador nacido en Magdalena, que le aportó varios goles al equipo del Principado en la primera parte de la temporada antes de la lesión (fue operado del aductor y estuvo más de dos meses afuera de las canchas), regresó a la Argentina para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su familia y amigos.

Durante su breve descanso, en el que también celebró sus 26 años de vida, el delantero habló con El Clásico sobre el título, haber llegado a las semifinales de la Champions League, Estudiantes y su futuro inminente.

—¿Qué sensaciones te dejó haber sido campeón en Francia?

—Fue una alegría inmensa. Más allá de haber estado relegado bastante tiempo por una lesión, el balance de la temporada es muy positivo.

—¿Cómo terminaste la recuperación luego de la operación?

—Pude llegar a los últimos partidos, pero sin estar al máximo. Es una zona sensible y lleva tiempo recuperarla.

—¿Qué significó haber llegado tan lejos en la Liga de Campeones?

—Haber alcanzado las semifinales de la Champions League fue increíble. Conseguimos la clasificación luego de jugar dos repechajes y llegar tan lejos para muchos era inimaginable.

—¿Cómo se hace para competir con jugadores de tan alto nivel como Kylian Mbappé y Radamel Falcao?

—Es algo normal en los equipos fuertes de Europa. La competencia es con jugadores de élite, como lo son ellos dos, que tuvieron una temporada extraordinaria.

—¿Qué le aportaste este año al equipo y qué mejoraste en el aspecto individual?

—En el primer semestre de la temporada no tuve continuidad como titular, pero me tocaba entrar desde el banco y podía ayudar. Después la lesión me relegó. Creo que este tiempo jugando en Europa me aportó experiencia y madurez, principalmente por todo lo que me ha tocado vivir.

—¿Qué objetivos tenés para la próxima temporada?

—Lo principal es recuperarme al 100% de esta lesión que hace tiempo venía arrastrando. Luego buscaré esforzarme para tener más continuidad como titular.

—Te ilusiona la llegada de Jorge Sampaoli y el recambio en la Selección argentina?

—Uno siempre se ilusiona, pero también soy realista. Primero hay que buscar continuidad y mostrarse en su club para poder ser tenido en cuenta.

Su visión sobre el Pincha y Verón

Guido Carrillo también habló de su querido Estudiantes, al que siempre tiene presente.

—¿Cómo ves al Pincha en este cierre de campeonato y con la clasificación a la Sudamericana?

—Lo veo bien. Más allá de lo realizado en el plano internacional, creo que está haciendo una buena temporada. Fue regular, siempre estuvo en el lote de arriba. Ojalá tenga suerte en la Sudamericana, porque siempre es bueno jugar un torneo internacional.

—¿Viste jugar nuevamente a Sebastián Verón? ¿Qué opinás?

—Lo pude ver en estos partidos de la Copa Libertadores. No descubro nada hablando de su calidad y no me sorprende que haya tenido buenas intervenciones siempre. Todos saben lo que representa.