San Lorenzo goleó a Peñarol en un amistoso en el Gasómetro





San Lorenzo, potenciado por sus jugadores de recambio, goleó hoy con Peñarol de Uruguay por 3-0 en el estadio Nuevo Gasómetro, en un partido amistoso de pretemporada.

El delantero Nicolás Reniero (32m. ST y 43m. ST), flamante refuerzo proveniente de Almagro (B Nacional), y Gabriel Gudiño (40m. ST), recientemente llegado de Atlético Rafaela, marcaron los tantos en un lapso de once minutos en el segundo tiempo.

En el equipo 'azulgrana', que recibirá el jueves que viene a Emelec de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, también se presentaron las otras incorporaciones de este mercado: Gonzalo Rodríguez (ex Fiorentina de Italia), que regresó al club luego de trece años en el fútbol europeo; Alexis Castro (ex Tigre) y Víctor Salazar (ex Rosario Central), quien ya había debutado en Guayaquil.



SINTESIS

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Diaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier y Franco Mussis; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Peñarol: Kevin Dawson; Hernán Petryk, Ramón Arias, Fabricio Formiliano y Lucas Hernández; Walter Gargano , Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Nicolás Albarracin; Gastón Rodríguez y Cristian Palacios. DT: Leonardo Ramos.



Goles en el segundo tiempo: 32m. y 43m. Reniero (S) y 40m. Gudiño (S).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Maximiliano Rodríguez por Cristian Rodríguez (P), 17m. Gonzalo Rodríguez por Angeleri (S), Víctor Salazar por Díaz (S) y Alexis Castro por Mercier (S), 20m. Martín Boselli por Palacios (P), 31m. Nahuel Barrios por Mercier (S), Gabriel Gudiño por Cerutti (S), Rubén Botta por Belluschi (S) y Nicolás Reniero por Blandi (S), 33m. Fabián Piriz por Hernández (P) y 36m. Marcel Novik por Pereira (P).



Amonestados: Belluschi y Castro (S). Hernández (P).

Incidencias: Ramón Arias (P) vio la tarjeta roja a los 42m. del segundo tiempo.



Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Nuevo Gasometro (Pedro Bidegain).